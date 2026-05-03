世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）は2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星。リングを降りる際のポーズに、ファンからは感動の声が上がった。

12回終了のゴングを聞くと、中谷は笑っていた。互いに死力を尽くした井上とハグ。運命の判定は0-3で、キャリアで初めての敗北となった。

5万5000人の大観衆から拍手が降り注ぐ中、中谷はリングを降りる際、両手を胸の前で手を合わせた。応援してくれたファンに謝罪の意を込めたが、X上のファンからは感動の声が上がった。

「誰が嫌うの中谷潤人を 素敵すぎる」

「立派です。本当の武士ですね」

「中谷潤人選手には素晴らしい試合を見せてくれてありがとうという言葉しかない」

「この男かっこよすぎだろ」

「ナイスファイト！ 敗れてもなお評価は上がったと思います」

世紀の一戦を終え、戦績は33歳の井上が33勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）1敗となった。



（THE ANSWER編集部）