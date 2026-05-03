　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1569銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<4506> 住友ファーマ 　　　9,256　　 13,314　　　0.71
２．<8729> ソニーＦＧ 　　　　4,860　　　6,874　　 23.07
３．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　2,423　　　8,755　　　2.13
４．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　1,847　　　8,204　　　3.49
５．<2593> 伊藤園 　　　　　　　857　　　1,879　　　0.23
６．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　　701　　　1,938　　　7.17
７．<9627> アインＨＤ 　　　　　601　　　1,168　　　0.06
８．<3031> ラクーンＨＤ 　　　　469　　　1,247　　　0.36
９．<2695> くら寿司 　　　　　　445　　　　738　　　0.28
10．<2146> ＵＴ 　　　　　　　　346　　　1,544　　　4.29
11．<8267> イオン 　　　　　　　307　　　2,417　　　2.38
12．<5401> 日本製鉄 　　　　　　279　　　1,936　　 18.29
13．<4062> イビデン 　　　　　　278　　　　808　　　1.67
14．<3028> アルペン 　　　　　　277　　　　807　　　0.20
15．<3843> フリービット 　　　　272　　　　676　　　0.96
16．<8604> 野村 　　　　　　　　245　　　1,027　　 14.56
17．<6723> ルネサス 　　　　　　243　　　　778　　　2.47
18．<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 　　　　223　　　　649　　　2.04
19．<1928> 積水ハウス 　　　　　216　　　　299　　　2.83
20．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　202　　　1,431　　　0.66
21．<2884> ヨシムラＨＤ 　　　　198　　　　398　　　4.20
22．<285A> キオクシア 　　　　　192　　　1,342　　　7.02
23．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　177　　　　601　　 10.49
24．<3382> セブン＆アイ 　　　　170　　　　874　　　7.52
25．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　164　　　　399　　　4.04
26．<4933> Ｉｎｅ 　　　　　　　150　　　　329　　　1.21
27．<7220> 武蔵精密 　　　　　　150　　　　233　　　0.62
28．<7011> 三菱重 　　　　　　　148　　　1,269　　 13.73
29．<9519> レノバ 　　　　　　　139　　　　612　　　3.00
30．<9424> 日本通信 　　　　　　139　　　1,278　　　9.88
31．<1766> 東建コーポ 　　　　　134　　　　323　　　0.12
32．<2198> アイケイケイ 　　　　130　　　　342　　　0.29
33．<6920> レーザーテク 　　　　127　　　　599　　　1.72
34．<2910> Ｒフィールド 　　　　123　　　　895　　　0.13
35．<3387> クリレスＨＤ 　　　　120　　　2,547　　　0.25
36．<3407> 旭化成 　　　　　　　117　　　　209　　　5.48
37．<3148> クリエイトＳ 　　　　111　　　　185　　　0.22
38．<6526> ソシオネクス 　　　　111　　　　779　　 10.46
39．<5406> 神戸鋼 　　　　　　　107　　　　382　　　5.13
40．<9603> ＨＩＳ 　　　　　　　100　　　　253　　　7.62
41．<2792> ハニーズＨＤ　　　　　98　　　　295　　　0.58
42．<2491> Ｖコマース 　 　　　　96　　　1,079　　　0.84
43．<2931> ユーグレナ 　 　　　　94　　　2,961　　　1.14
44．<1662> 石油資源 　　 　　　　90　　　　246　　　6.16
45．<2678> アスクル 　　 　　　　90　　　　430　　　2.68
46．<8338> 筑波銀 　　　 　　　　88　　　　760　　　6.33
47．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　　88　　　　551　　　8.17
48．<9824> 泉州電 　　　 　　　　87　　　　161　　　0.21
49．<1414> ショーボンド　　　　　87　　　　261　　　3.12
50．<8411> みずほＦＧ 　 　　　　82　　　　760　　 12.11

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