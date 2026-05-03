信用残ランキング【売り残増加】 住友ファーマ、ソニーＦＧ、ＫＬａｂ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<4506> 住友ファーマ 9,256 13,314 0.71
２．<8729> ソニーＦＧ 4,860 6,874 23.07
３．<3656> ＫＬａｂ 2,423 8,755 2.13
４．<9984> ＳＢＧ 1,847 8,204 3.49
５．<2593> 伊藤園 857 1,879 0.23
６．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 701 1,938 7.17
７．<9627> アインＨＤ 601 1,168 0.06
８．<3031> ラクーンＨＤ 469 1,247 0.36
９．<2695> くら寿司 445 738 0.28
10．<2146> ＵＴ 346 1,544 4.29
11．<8267> イオン 307 2,417 2.38
12．<5401> 日本製鉄 279 1,936 18.29
13．<4062> イビデン 278 808 1.67
14．<3028> アルペン 277 807 0.20
15．<3843> フリービット 272 676 0.96
16．<8604> 野村 245 1,027 14.56
17．<6723> ルネサス 243 778 2.47
18．<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 223 649 2.04
19．<1928> 積水ハウス 216 299 2.83
20．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 202 1,431 0.66
21．<2884> ヨシムラＨＤ 198 398 4.20
22．<285A> キオクシア 192 1,342 7.02
23．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 177 601 10.49
24．<3382> セブン＆アイ 170 874 7.52
25．<4188> 三菱ケミＧ 164 399 4.04
26．<4933> Ｉｎｅ 150 329 1.21
27．<7220> 武蔵精密 150 233 0.62
28．<7011> 三菱重 148 1,269 13.73
29．<9519> レノバ 139 612 3.00
30．<9424> 日本通信 139 1,278 9.88
31．<1766> 東建コーポ 134 323 0.12
32．<2198> アイケイケイ 130 342 0.29
33．<6920> レーザーテク 127 599 1.72
34．<2910> Ｒフィールド 123 895 0.13
35．<3387> クリレスＨＤ 120 2,547 0.25
36．<3407> 旭化成 117 209 5.48
37．<3148> クリエイトＳ 111 185 0.22
38．<6526> ソシオネクス 111 779 10.46
39．<5406> 神戸鋼 107 382 5.13
40．<9603> ＨＩＳ 100 253 7.62
41．<2792> ハニーズＨＤ 98 295 0.58
42．<2491> Ｖコマース 96 1,079 0.84
43．<2931> ユーグレナ 94 2,961 1.14
44．<1662> 石油資源 90 246 6.16
45．<2678> アスクル 90 430 2.68
46．<8338> 筑波銀 88 760 6.33
47．<5411> ＪＦＥ 88 551 8.17
48．<9824> 泉州電 87 161 0.21
49．<1414> ショーボンド 87 261 3.12
50．<8411> みずほＦＧ 82 760 12.11
株探ニュース
※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<4506> 住友ファーマ 9,256 13,314 0.71
２．<8729> ソニーＦＧ 4,860 6,874 23.07
３．<3656> ＫＬａｂ 2,423 8,755 2.13
４．<9984> ＳＢＧ 1,847 8,204 3.49
５．<2593> 伊藤園 857 1,879 0.23
６．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 701 1,938 7.17
７．<9627> アインＨＤ 601 1,168 0.06
８．<3031> ラクーンＨＤ 469 1,247 0.36
９．<2695> くら寿司 445 738 0.28
10．<2146> ＵＴ 346 1,544 4.29
11．<8267> イオン 307 2,417 2.38
12．<5401> 日本製鉄 279 1,936 18.29
13．<4062> イビデン 278 808 1.67
14．<3028> アルペン 277 807 0.20
15．<3843> フリービット 272 676 0.96
16．<8604> 野村 245 1,027 14.56
17．<6723> ルネサス 243 778 2.47
18．<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 223 649 2.04
19．<1928> 積水ハウス 216 299 2.83
20．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 202 1,431 0.66
21．<2884> ヨシムラＨＤ 198 398 4.20
22．<285A> キオクシア 192 1,342 7.02
23．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 177 601 10.49
24．<3382> セブン＆アイ 170 874 7.52
25．<4188> 三菱ケミＧ 164 399 4.04
26．<4933> Ｉｎｅ 150 329 1.21
27．<7220> 武蔵精密 150 233 0.62
28．<7011> 三菱重 148 1,269 13.73
29．<9519> レノバ 139 612 3.00
30．<9424> 日本通信 139 1,278 9.88
31．<1766> 東建コーポ 134 323 0.12
32．<2198> アイケイケイ 130 342 0.29
33．<6920> レーザーテク 127 599 1.72
34．<2910> Ｒフィールド 123 895 0.13
35．<3387> クリレスＨＤ 120 2,547 0.25
36．<3407> 旭化成 117 209 5.48
37．<3148> クリエイトＳ 111 185 0.22
38．<6526> ソシオネクス 111 779 10.46
39．<5406> 神戸鋼 107 382 5.13
40．<9603> ＨＩＳ 100 253 7.62
41．<2792> ハニーズＨＤ 98 295 0.58
42．<2491> Ｖコマース 96 1,079 0.84
43．<2931> ユーグレナ 94 2,961 1.14
44．<1662> 石油資源 90 246 6.16
45．<2678> アスクル 90 430 2.68
46．<8338> 筑波銀 88 760 6.33
47．<5411> ＪＦＥ 88 551 8.17
48．<9824> 泉州電 87 161 0.21
49．<1414> ショーボンド 87 261 3.12
50．<8411> みずほＦＧ 82 760 12.11
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