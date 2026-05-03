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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン 松坂の朝、うっとりとするような美しい進行に旅ランの醍醐味を感じる ２０２６年４月２６日出走。」を公開しました。動画では、脳科学者の茂木健一郎が三重県松阪市を走りながら、歴史と情緒あふれる美しい街並みを紹介しています。



動画は、茂木が気温約12度の肌寒い松阪の街を走り出すシーンからスタート。最初に訪れた「三井家発祥地」では、三井グループの創設者である三井高利が松阪出身であることを解説し、象徴的なライオン像を紹介します。



続いて松阪牛の老舗「牛銀」の前を通過し、「松坂城跡」へ。立派な石垣を登ると、見事に咲き誇る藤棚が出迎えます。美しい藤の花に「こんなきれいな花が」と感嘆の声をもらしました。その後、本居宣長の旧宅跡「鈴屋」や、見事な生垣が続く武家屋敷「御城番屋敷」の石畳を駆け抜けます。「完璧だよね。素晴らしい」と、歴史的景観を絶賛しました。



約3キロの道のりを走り終えた茂木は、「本当に素晴らしい旅ランになりました」「感動いたしました」と、初めて訪れた松阪の街の魅力にすっかり魅了された様子でした。松阪の美しい景観と歴史的背景を肌で感じられる今回の動画は、旅行の目的地選びや、名所を巡るルート作りの参考になりそうです。