朝ドラヒロイン女優が、美しいウェディングドレス姿を披露した。

３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＰＬＡＣＯＬＥ＆ＤＲＥＳＳＹ５月号のカバーをさせて頂きました」と、ウェディングドレス雑誌の表紙を務めたことを報告。女優の葵わかなだ。「ブルーのドレスはいつもの自分と違う感じのキラキラ。ホワイトのドレスは少し大人っぽく着させていただきました」と２着を着用。「やっぱりドレスって緊張しますね！ぴしっと背筋が伸びる気持ちになりながら、いつもと違う雰囲気で楽しく撮影できました」と、ドキドキ感も楽しんだ。

「実は役以外でドレス着たの初めて！」だという。「照れます。やっぱり私もドレスに憧れる１人の女子だなぁと心の中の自分にちょっと恥ずかしくなりながらの撮影でした笑 ぜひチェックしてね」と呼びかけた。

可憐な雰囲気で、印象がらり。親交の深い小籔千豊は「結婚したんかなおもたわ するときゆうてよ ビンゴ大会の司会するよ」と一瞬びっくり。ほかのフォロワーも「ドレスや髪型によって、雰囲気が変わりますね〜」「凄（すご）くキレイ！美しいよ」「可愛くて美しくて可憐でお上品で」「どんどんキレイになっていくね」「結婚しました報告かと思った〜」「ほんま、結婚したんかと思った」「どのわかなちゃんも天使かなと見間違えるほど美しくすぎて号泣」とほれぼれしていた。

葵は２００９年に女優デビュー。ドラマや映画、ＣＭ、ナレーションなど幅広く活動し、２０１７年にはＮＨＫ朝の連続テレビ小説「わろてんか」でヒロイン・藤岡てん役を演じた。