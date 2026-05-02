「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が３−０の大差判定で同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝を退け、昨年１１月に那須川天心（２７）＝帝拳＝との決定戦を制して獲得した王座の初防衛に成功した。井岡は日本男子では初の５階級制覇と最年長の世界王座奪取を狙ったが、偉業達成はならなかった。

誰にも文句を言わせない完勝だった。王者・井上拓が４階級制覇のレジェンドを退け初防衛。「レジェンドという相手があってからこその今日の自分だと思う。この強い自分を生みだしてくれたのも井岡選手。自分の中であっという間の時間だった」。チャンピオンベルトを高々と掲げた。

１回から積極的に攻撃。２回、ラスト１０秒を切ったところで畳みかけた。連打から右フックでキャンバスに沈めると、３回は開始わずか４０秒、右アッパーで２度目のダウンを奪う。その後も集中力を切らさず、スピードで圧倒した。３−０の大差で判定勝ち。「自分の中で楽しい戦いだった」と張り詰めた空気の中、ニヤリと笑った。

昨年１１月、同級王座決定戦で那須川天心と激突し、判定勝ちで世界王者に返り咲いた。悔しさが消えない天心は、４月１１日のＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦でＴＫＯ勝ちを収め、王者への挑戦権を獲得。拓真との再戦を熱望していた。

拓真は「今は井岡選手とどう戦って、どう勝つかだけに集中している」と天心の挑戦状に目もくれていなかったが、それでも「また戦えば、また自分が勝つ自信はある」と負けるつもりは一切ない。そしてこの日の勝利で、周囲が待ち望む戦いが再び実現する可能性は限りなく高まった。

２４年５月に東京ドームで防衛に成功。２年ぶりの大舞台にはさらに大きくなった背中で現れ、憧れの存在を倒して王座を死守した。兄・尚弥に最高のバトンをつないだ世界王者。「自分はまだまだこんなもんじゃないことを証明したい。（いずれは）統一戦をやりたい。井上尚弥の弟じゃなく、井上拓真だというのをしっかりアピールしていきたい」。伝説を残し続ける。

◆井上 拓真（いのうえ・たくま）１９９５年１２月２６日生まれ。神奈川県出身。綾瀬西高で高校総体優勝。１３年１２月プロデビュー。バンタム級で１８年１２月にＷＢＣ暫定王者となるも、翌年に正規王者に敗れた。２３年４月にＷＢＡ世界王座を獲得して２度防衛し、２４年１０月に王座を失う。２５年１１月に那須川天心（帝拳）を下し、ＷＢＣ王座に就いた。井上尚は兄。攻防兼備の右ボクサー。