リーグ・アン 25/26の第32節 パリ・サンジェルマンとロリアンの試合が、5月3日00:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはイブラヒム・ムバイエ（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）、ペドロ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）、アーサー・エボン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのイブラヒム・ムバイエ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

しかし、12分ロリアンが同点に追いつく。パノス・カツェリス（MF）のアシストからパブロ・パジス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

61分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。ファビアン・ルイス（MF）、イブラヒム・ムバイエ（FW）に代わりウォーレン・ザイールエメリ（MF）、ジョアン・ネベス（MF）がピッチに入る。

その直後の62分パリ・サンジェルマンが逆転。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

72分、ロリアンは同時に3人を交代。バンバ・ディエン（FW）、アーサー・エボン（MF）、パブロ・パジス（FW）に代わりアイェグン・トシン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）、カリム・デルマネ（MF）がピッチに入る。

75分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。デジレ・ドゥエ（FW）からMounguengue Pierre（FW）に交代した。

78分ロリアンのアイェグン・トシン（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後もロリアンの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、パリ・サンジェルマンは47分にリュカ・エルナンデス（DF）に、またロリアンは90+1分にダーリン・ヨンワ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 02:00:47 更新