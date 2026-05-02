バイエルンvsハイデンハイム スタメン発表
[5.2 ブンデスリーガ第32節](アリアンツ・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 39 B. Ndiaye
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 10 ジャマル・ムシアラ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 43 F. Pavic
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 20 トム・ビショフ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 14 ルイス・ディアス
監督
ビンセント・コンパニ
[ハイデンハイム]
先発
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 8 エレン・ディンクチ
MF 26 H. Behrens
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
FW 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
控え
GK 40 フランク・フェラー
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
DF 25 レオニダス・ステルギウ
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 20 ルカ・カーバー
MF 21 アドリアン・ベック
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 29 ミッケル・カウフマン
監督
フランク・シュミット
※22:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 21 伊藤洋輝
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 39 B. Ndiaye
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 10 ジャマル・ムシアラ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 43 F. Pavic
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 20 トム・ビショフ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 14 ルイス・ディアス
監督
ビンセント・コンパニ
[ハイデンハイム]
先発
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 8 エレン・ディンクチ
MF 26 H. Behrens
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
FW 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
控え
GK 40 フランク・フェラー
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
DF 25 レオニダス・ステルギウ
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 20 ルカ・カーバー
MF 21 アドリアン・ベック
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 29 ミッケル・カウフマン
監督
フランク・シュミット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります