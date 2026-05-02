[5.2 ブンデスリーガ第32節](アリアンツ・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 21 伊藤洋輝

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 39 B. Ndiaye

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 10 ジャマル・ムシアラ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 43 F. Pavic

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 20 トム・ビショフ

FW 9 ハリー・ケイン

FW 14 ルイス・ディアス

監督

ビンセント・コンパニ

[ハイデンハイム]

先発

GK 41 ディアント・ラマイ

DF 2 マーノン・ブッシュ

DF 6 パトリック・マインカ

DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

MF 3 ヤン・シェップナー

MF 8 エレン・ディンクチ

MF 26 H. Behrens

MF 30 ニクラス・ドーシュ

FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ

FW 18 マルビン・ピエリンガー

FW 22 アリヨン・イブラヒモビッチ

控え

GK 40 フランク・フェラー

DF 4 ティム・ジールスレーベン

DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

DF 25 レオニダス・ステルギウ

MF 16 ユリアン・ニーフース

MF 20 ルカ・カーバー

MF 21 アドリアン・ベック

FW 9 シュテファン・シンマー

FW 29 ミッケル・カウフマン

監督

フランク・シュミット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります