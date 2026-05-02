[5.2 ブンデスリーガ第32節](アリアンツ・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>先発GK 40 ヨナス・ウルビッヒDF 3 キム・ミンジェDF 4 ヨナタン・ターDF 21 伊藤洋輝DF 44 ヨシプ・スタニシッチMF 8 レオン・ゴレツカMF 27 コンラッド・ライマーMF 39 B. NdiayeMF 45 アレクサンダル・パブロビッチFW 10 ジャマル・ムシアラFW 11 ニコラス・ジャクソン

控えGK 1 マヌエル・ノイアーDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 19 アルフォンソ・デイビスDF 43 F. PavicMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 17 マイケル・オリーズMF 20 トム・ビショフFW 9 ハリー・ケインFW 14 ルイス・ディアス監督ビンセント・コンパニ[ハイデンハイム]先発GK 41 ディアント・ラマイDF 2 マーノン・ブッシュDF 6 パトリック・マインカDF 19 ヨナス・フェーレンバッハMF 3 ヤン・シェップナーMF 8 エレン・ディンクチMF 26 H. BehrensMF 30 ニクラス・ドーシュFW 11 ブドゥ・ジブジバーゼFW 18 マルビン・ピエリンガーFW 22 アリヨン・イブラヒモビッチ控えGK 40 フランク・フェラーDF 4 ティム・ジールスレーベンDF 23 オマル・ハクタブ・トラオレDF 25 レオニダス・ステルギウMF 16 ユリアン・ニーフースMF 20 ルカ・カーバーMF 21 アドリアン・ベックFW 9 シュテファン・シンマーFW 29 ミッケル・カウフマン監督フランク・シュミット

データ提供:Opta

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