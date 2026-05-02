「何が始まるニャ？」 不安そうなムーンへの作戦

YouTubeチャンネル「先住犬レモンと保護猫月見＆ムーン」では、保護猫のムーンが初めて爪切りする様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎる！」「作戦見事です！」の声が続出しました。

【画像5枚】初めての爪切りなのに……これが“爆睡する子猫”です！めちゃめちゃ癒やされる！

注目を集めたのは「【保護猫】初めての爪切りで爆睡する子猫がかわいすぎましたw」という動画。飼い主のママさんが保護猫ムーンの初めての爪切りに挑戦しようとしますが、ムーンは始める前から「何が始まるニャ？」と不安そうな表情を浮かめます。無事に爪切りできるのでしょうか。

そこでママさんは、ムーンを寝かしつけ、眠っている間に爪を切る作戦を決行。優しくなでたり抱き上げたりしていると、膝の上でごろんと仰向けになり、そのまま眠ってしまいました。「ここなら安心ニャ……」と言っているかのような穏やかな寝顔です。後ろ足を組み、すやすや眠る姿からはママさんへの信頼が伝わってきますね。

いざ爪切り開始！ 爆睡したままパチン

眠っている間にさっそく爪切りを開始。まずは一つ、そっとパチン！ 起きる様子なく眠っています。

続けて爪を切っていきます。途中、後ろ足がピン！ と動きますが、寝相だったよう。ピンク色の肉球を元の位置に戻しながら、丁寧に作業を続けます。

眠っている間に、爪切り終了。最後までママさんの膝の上で「にゃむ……。ここが一番安心するニャ」と言わんばかりの爆睡っぷりでした。

動画を見た人からは「無邪気な寝顔がかわいすぎる」「寝顔が癒やしでしかない」といったコメントが多数寄せられていました。皆さんも、ママさんに身を委ねて眠るムーンの寝顔をぜひチェックしてみてください。