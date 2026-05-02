STU48が、13thシングル「好きすぎて泣く」（3月4日リリース）にカップリングとして収録されている石田千穂のソロ楽曲「未来へ続く者よ」のミュージックビデオをYouTubeプレミア公開した。

石田千穂は2017年にSTU48 1期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングルで選抜メンバーとして活動。6thシングル「独り言で語るくらいなら」、9thシングル「息をする心」の2作で単独センター、8thシングル「花は誰のもの？」で瀧野由美子・中村舞と共にトライアングルセンターを務めるなど、加入以降フロントメンバーとしてグループを牽引し続けてきた。石田にとってラストシングルとなった13thシングル「好きすぎて泣く」のカップリングとして、ソロ楽曲「未来へ続く者よ」が収録されている。

本楽曲は、不安や迷いを抱えながらも未来へ踏み出す決意を描いた一曲。イバラの道を進む覚悟と、“自分を信じて歩く”という強いメッセージが込められており、等身大の弱さと前向きな想いが共存する歌詞が人生の岐路に立つすべての人の背中をそっと押してくれる楽曲となっている。

MVでは、夕日が差し込む部屋でのどこか寂しげな表情や、都会を一人歩く姿が印象的に映し出される。過去の写真を眺め、古いトランクに思い出の品々を詰めていく。宝箱のようなそのトランクには、活動初期に名前を覚えてもらうために常につけていた名札や、まだ握手会に列ができない時期に会場で鳴らしていたマラカス、ライブ配信で使用していたリコーダー、そしてファンの応援で入賞したAKB48世界選抜総選挙のトロフィーなど、ファンとの思い出がつまった本人の私物が丁寧に収められている。

一人歩いた先には海が広がり、アイドルの自分が背中を向けて腰をかけている。初めてセンターの夢を叶えたシングル『独り言で語るくらいなら』の衣装を纏ったアイドルの自分が振り向き、現在の石田にサヨナラを告げると、決意を宿した表情で微笑み、思い出が詰まったトランクをそっと閉じる。

過去の思い出に区切りをつける切なさと、アイドルとしての自分と決別し一人で歩き出す覚悟が映し出され、彼女にとっての新しい門出を感じられるMVに仕上がっている。本人の思い出の私物やシングル衣装に加え、これまでの活動のビハインド映像もインサートされ、石田の歩んできたリアルな軌跡を想起させる演出も盛り込まれた。

石田千穂は5月31日(日)には東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）で卒業コンサートを開催し、6月7日（日）の広島県・広島県民文化センターでの卒業公演をもってグループから卒業することが決定している。

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■石田千穂 コメント

卒業を機にいただいた大切な楽曲のMVを作っていただけるなんて本当に幸せです！

懐かしい写真やグッズが登場したり、過去の自分が現れたり、9年間のアイドル人生を振り返るようなMVになっています。このMVが、たくさんの方に届き、愛されますように。そして、この曲に救われる方がいたら幸せです！

5月31日には東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートを開催させていただきます。

寂しい気持ちもあるけどそれよりもワクワクがとても大きいです！自分の思い出深い楽曲から、やったことのない念願の楽曲までびっくりするくらい盛りだくさんです。大好きなメンバーたちと最高なスタッフさん方に支えられて素敵なコンサートになる事間違いなしです。大切なファンの皆様と一緒に忘れられない時間を過ごせたらなと思います！卒業が決まってから改めて沢山の方が動いて支えて下さっているんだなと実感しました。残り少ない期間ですが、自分に出来ることをやり切って、皆さんに感謝を伝えられたらと思います！

▼石田千穂プロフィール

2002年3月17日 広島県出身

2017年3月19日にSTU48第1期生オーディションに合格し、同年3月31日に結成されたSTU48に加入。

2018年6月に開催された第10回AKB48世界選抜総選挙「AKB48 53rdシングル世界選抜総選挙 〜世界のセンターは誰だ？〜」では第99位にランクイン。

2019年7月発売のAKB48 56thシングル「サステナブル」でAKB48シングル表題曲選抜メンバーに初選出。

2019年の「第70回NHK紅白歌合戦」に出演し「恋するフォーチュンクッキー〜紅白世界選抜SP〜」に参加した。

STU48のシングルでは2018年1月のデビューシングル「暗闇」に選抜メンバーとして参加し、同作が第60回日本レコード大賞新人賞を受賞。2021年2月リリースの6thシングル「独り言で語るくらいなら」で初の単独センター、2022年4月リリースの8thシングル「花は誰のもの？」では瀧野由美子・中村舞とともにトライアングルセンター、2023年3月リリースの9thシングル「息をする心」で単独センターを務め、3作でセンターを担った。

2026年3月にリリースした13thシングル「好きすぎて泣く」まで全シングルで選抜メンバーとして活動。

グループでの活動と並行して、個人でも「石田千穂ソロコンサート」を2020年1月より開催するなど精力的に活動。

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■「未来へ続く者よ」MV監督・島田大介監督コメント

過去の自分が、今の自分を肯定してくれる。そんな時間の連なりと、前へ進むための小さな強さを込めました。

石田さんが積み上げてきた9年間という歳月。その重みと輝きを映像を通して少しでも感じていただけたら嬉しいです。

▼島田大介プロフィール

島田大介

映像作家・写真家

2008年Qotorifilm Inc.を設立し、MVやCMを多数手がける。時代の空気、記憶の質感を軸に、映像と写真を横断しながら作品を発表。

初監督作『ただいま。』はTAMA CINEMA FORUMにて上映。WEBMovie『忍者女子高生』はカンヌライオンズほか国内外で受賞。写真家としても活動し、Chara『breaking hearts』,写真集『時光』の刊行や国内外での個展、震災10年の記録『10years』など、時間と人間の関係を問い続けている。

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■ライブ・ツアー情報 ＜STU48 石田千穂卒業コンサート＞

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL） ＜石田千穂 卒業公演＞

2026年6月7日（日）広島県・広島県民文化センター ＜STU48 9周年コンサート＞

2026年5月30日(土)東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL） ＜STU48 Live Tour 2026＞

6月26日(金)、27日(土) 香川県・高松festhalleを皮切りに、北は新潟から南は福岡まで、全国各地で開催。詳細は近日中に発表

■13thシングル「好きすぎて泣く」

2026年3月4日発売

価格：￥1,900(税抜き価格￥1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入 ●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839〜40 CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ ＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841〜2

【通常盤】品番：KIZM-841〜2 CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク〜先輩が4期研究生と話してみた〜 ＜劇場盤＞

価格：￥1,250(税抜き価格￥1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver. ●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・

原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良 ■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂 ■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・郄村栞里・田中奈菜子・道保琉南・

野中莉央・茺田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜 ■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑 ■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・茺田響・諸葛望愛