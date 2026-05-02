紫 今、TVアニメ『左ききのエレン』EDテーマ「New Walk」6月3日CDリリース決定！

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紫 今（ムラサキイマ）が、4月8日に配信リリースとなった新曲「New Walk」のCDが6月3日にリリースとなる。「New Walk」は、毎週火曜日深夜24時〜テレ東系列にて放送開始中のTVアニメ『左ききのエレン』EDテーマとなっている。

紫 今は作詞・作曲・編曲・アートワーク・MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。昨年4月に配信リリースした「ウワサのあの子」のSNS総再生回数が3億回を突破。本楽曲は国内のみならず、韓国含め海外でもバイラルし続け、MUSIC VIDEOの再生も1200万回を超えている。

4月8日に配信リリースとなった新曲「New Walk」が6月3日にCDリリースされることが発表された。カップリングには、3月に開催されたツーマンツアー”MULASAKI IMA presents.【MICELLE】”で披露されたライブ音源3曲が収録される。ジャケットは迫力抜群のLPサイズとなっており、表紙のアートワークはTVアニメ『左ききのエレン』のアニメーションキャラクター原案を務めた後藤隆幸氏による書き下ろしとなっており、凛とした表情で遠くを見つめるエレンが印象的なジャケットとなっている。裏表紙は配信ジャケットにも使用されている紫今の写真が大きく映し出されている。

また、「New Walk」完全生産限定盤（SRCL-13686）を下記CDショップチェーンにてご購入いただいた方に、下記の特典としてランダムサイン入りアナザージャケットをプレゼント。特典は無くなり次第終了となる。

秋にはワンマンツアーを開催することを発表している紫 今。新しい表現に挑戦し続ける彼女のニューシングル「New Walk」に多くの期待が集まっている。

●配信情報

TVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマ

紫 今

「New Walk」



配信リンクはこちら

https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk_

CD 6月3日発売

【完全生産限定盤】



価格：￥2,200（税込）

品番：SRCL-13686

＜CD＞

M1: New Walk

M2: メロイズム (LIVE - 2026.3.29 MICELLE)

M3: Server Down (LIVE - 2026.3.29 MICELLE)

M4: ギンモクセイ(LIVE - 2026.3.29 MICELLE)

店舗特典：ランダムサイン入りアナザージャケット

対象店舗

・タワーレコード全店 (オンライン含む/一部店舗除く)

・全国アニメイト(通販含む)

・楽天ブックス

・Amazon.co.jp

・セブンネットショッピング

・SonyMusicShop

予約対象期間

2026 年4月28日(火)19:00〜5月12日(火)23:59まで

※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※絵柄は後日発表とさせていただきます。

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入

の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

CDショップチェーン別先着オリジナル特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

全国アニメイト(通販含む)：オリジナルましかくブロマイド

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

セブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型

タワーレコード全店 (オンライン含む/一部店舗除く)：オリジナルポストカード

予約はこちら

https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk

※各CDショップ・オンラインショップでのご予約受付開始は4月28日(火)19:00以降順次開始となります。

※特典絵柄は追って発表いたします。

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンライ

ンショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。

※一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約・ご購入

の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●作品情報

TVアニメ『左ききのエレン』

4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送開始

テレ東系列 4月7日（火）から毎週火曜深夜24時

AT-X

4月10日（金）から毎週金曜夜9時

リピート放送：毎週火曜朝９時／毎週木曜午後３時

配信情報

Prime Video にて、4月7日(火)より毎週火曜 深夜24時30分〜見放題最速配信

その他動画配信サービスでも、4月12日(日)より毎週日曜 深夜24時30分〜順次配信

※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各動画配信サービスの情報をご確認ください。

※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ。

※Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

＜ストーリー＞

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、あ

る日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ

込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

【スタッフ】

原作：かっぴー「左ききのエレン」

監督：鈴木利正

シリーズ構成：岸本卓

アニメーションキャラクター原案：後藤隆幸

キャラクターデザイン・総作画監督：福地祐香、玉井あかね

色彩設計：関本美津子

美術監督：佐藤豪志

美術設定：小幡和寛

撮影監督：有村駿

編集：増永純一

音響監督：明田川仁

音楽：パソコン音楽クラブ

オープニングテーマ：ALI「FUNKIN’ BEAUTIFUL feat. ZORN」

エンディングテーマ：紫 今「New Walk」

アニメーション制作：シグナル・エムディ／Production I.G

製作：アニメ「左ききのエレン」製作委員会

【キャスト】

朝倉光一役：千葉翔也

山岸エレン役：内山夕実

加藤さゆり役：石川由依

岸あかり役：関根明良

神谷雄介役：興津和幸

三橋由利奈役：天海由梨奈

柳一役：遊佐浩二

朱音優子役：結川あさき

流川俊役：新垣樽助

佐久間威風役：松田健一郎

●ライブ情報

『Mulasaki Ima ONE MAN TOUR 2026』（仮）

9月26日(土) 大阪│Yogibo META VALLEY

OPEN 17:00 / START 18:00

9月27日(日) 愛知│NAGOYA JAMMIN’

OPEN 16:15 / START 17:00

10月5日(土) 東京│SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット

オールスタンディング：\5,500

＊消費税込

＊ドリンク代別

＊未就学児入場不可

2MAN TOUR「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」来場者先行

受付期間：3月21日(土)21:00〜3月31日(火)23:59

＊「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」に来場された方全員対象

＊お一人様4枚まで申し込み可

●イベント情報

なきごと ビタースイートベイビーツアー2026

4月29日（水・祝）

会場：名古屋CLUB QUATTRO

時間：OPEN 17:00 / START 17:30

チケットはこちら↓

https://eplus.jp/nakigoto26/

18th Seoul Jazz Festival 2026

5月24日(日)

会場：韓国OLYMPIC PARK

崎山蒼志『good life, good people』（Special guest）

6月12日（金）

場所：Spotify O-EAST

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

詳しくはこちら

https://sakiyamasoushi.com/

＜Profile＞

[ 作詞・作曲・編曲・歌唱：私 ] 紫 今（ムラサキイマ）

作詞・作曲・編曲・アートワーク、MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。幼少期からゴスペルやアフリカ音楽に親しみ、5オクターブの声域を持つハスキーボイスで、シャウト、フェイク、ホイッスルボイスを自在に操る。

2023 年「ゴールデンタイム」で配信リリースを開始。2024年「魔性の女A」・2025年「ウワサのあの子」と2年連続でMV1,000万回再生に到達し、2曲のSNS再生は計10億回を突破。

自身初のワンマンライブ「Mulasaki Ima LIVE 2024 “Episode 0″」は東阪ともにソールドアウトを記録。2025年11月開催のワンマンライブ「Backrooms Parade」もソールドアウト。「COUNTDOWN JAPAN」には2024年・2025年2年連続出演。2025年はILLIT「時よ止まれ」に歌詞提供し、韓国にて初海外フェス「WONDERLIVET」にも出演。

国内のみならず海外でもバイラルを起こし続ける新世代クリエイター。

©︎かっぴー/アニメ「左ききのエレン」製作委員会

関連リンク

紫 今 オフィシャルサイト

https://mulasaki-ima.com/

TVアニメ『左ききのエレン』公式サイト

https://eren-anime.com/