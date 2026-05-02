山崎実業とニトリの便利グッズをご紹介します。教えてくれたのは、ESSEベストフレンズ101の今治茉里子さん、森川とろろさん、トコリンさん。収納の工夫がつまったアイテムから、新生活に役立つものまで、7つのおすすめを伺いました。

スタイリッシュな収納グッズなら「山崎実業」

生活感を隠して生活の質を爆上げしてくれる、山崎実業の便利グッズをご紹介します。

【写真】最後の一粒まですくえる“米びつ”

●水回りは「浮かせる収納」が衛生的！掃除もラクに

洗面棚下に付属のフィルムシートをはれば、コップの底のマグネットで逆さ収納が可能に。

「すっきり収納できるうえ、乾かしやすい」（今治さん）

・フィルムシート洗面戸棚下 マグネットマウスウォッシュタンブラー タワー（￥1100）カラー：ホワイト サイズ：直径5cm×高さ5.5cm

●ゴチャつくものを浮かせてすっきり！「マグネット収納」が優秀

強力なマグネットで冷蔵庫横にペタリ。

「調味料類を収納するグッズですが、わが家はWi-Fiルーターやモデム置きに活用中」（森川さん）

・マグネットスパイスラック プレート（￥1980）カラー：ホワイト サイズ：幅24.5×奥行11×高さ8.5cm

●密閉できるから「シンク下の保管」でも安心

お米を湿気と酸化から守る保存容器。

「付属の計量カップは底にピタッと沿うから、最後の一粒まですくえて気持ちよすぎる」（森川さん）

・密閉 シンク下米びつ タワー 5kg 計量カップ付（￥3300）カラー：ホワイト 大きさ：幅30cm×奥行19.7cm×高さ19.2cm

●生活感をサッと隠せるグッズも山実にはたくさん！

電動歯ブラシと替えブラシの収納も可能。

「収納面を壁に向けるだけで空間になじみ、生活感をオフ。来客時にも助かります」（今治さん）

・目隠し歯ブラシ＆チューブスタンド タワー（￥2420）カラー：ホワイト 幅22.2×奥行6×高さ21.2cm

「ニトリ」なら新生活もまとめて整う！

「お値段以上」でおなじみのニトリには、トコリンさんが推す、新生活に役立つアイテムがそろっています。

●「寝苦しさが解消」されて驚き！

グレーの首元部分に入ったパイプの量を調整できて、寝姿勢をサポート。ストレートネック対策にも。

「首の調子が悪かった夫がこの枕に替えてから、快眠できるように」（トリコンさん、以下同）

・首をしっかり支えるまくら 首フィット（￥2990）40×60×高さ8.5cm

●新生活でそろえるなら「おトクなセット」一択

抗菌防臭・防ダニ加工つきの機能的なパッドと、のびてぴったりフィットするボックスシーツ2枚のセット。

「お金のかさむ新生活スタート時に、お手頃にそろえられました」

・ベッドパッド＆のびのびマルチすっぽりシーツ3点セット シングル（￥5990）サイズ：各200×100cm

●毎日使えて「すっきり暮らし」がかないます

焼く、炒める、煮る、蒸すなど万能。内側のフッ素加工や自立するフタつきで機能も充実。

「年を重ね、家をシンプルにしたくなった今、使いやすい大きさ、便利さです」

・1台10役 マルチポット ストレーナー付き 1.9L（￥1990）カラー：ベージュ（ポット） サイズ： 幅26.4cm×奥行16.7cm×高さ18.2cm

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年2月24日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています。（編）がついているものの価格は、編集部調べです。

※収納グッズを使う際は、取扱説明書で耐荷重をご確認ください。