お笑いタレント・東野幸治が１日深夜放送のＡＢＣラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。細木数子さんの次にＮｅｔｆｌｉｘドラマになりそうな有名人を予想した。

細木さんを女優の戸田恵梨香が演じるＮｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」を絶賛した東野は、「細木数子さんやったでしょ？ で、その前はダンプ（松本）さんでしょ。そういう著名な有名人は、もう絶対ヒットするから『次は何か？』っていう話になってくるよね。誰になるのかな…？ 志村けんさんとか？ なんかありそうやん」とドラマの題材になりそうな有名人を推測。

アシスタントの渡辺あつむがうなずくと、東野は「そもそも志村さん、元々、コンビ組んでて。ほんで熱海の営業先で相方が飛んで（蒸発して）。ほんで、ドリフターズのボーヤになって、荒井注さん抜けて、そこから入って、最初はなかなかちょっとウケなくて、みたいなところから、そっからスターになっていく。で、ドリフの中がちょっとギクシャクもしながら、でも、ピンでもキャラクターを当てていくっていう物語は良いのかなとは思う」と青写真を描いた。

さらに続けて「あと、だからあんまりね、これ言いづらいけど…メリー（喜多川）さんとジャニー（喜多川）さんもね、ありそうな感じするよね。フィクションとして」と思いを巡らせ「だからノンフィクションとうたうのはちょっと難しいから、いろんなところの諸問題もあるけど、社会的な問題だったから。それも十分考えられますけども」と分析した。

その上で「そういう意味で言うと、配信ドラマはなんかイケイケな感じもしますからね。果たして次は一体、どんなドラマになるんでしょうか」と期待に胸を膨らませた。