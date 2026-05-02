Wリーグ2025－26シーズンのアウォード表彰…アマカがMVPを含む個人3冠達成

5月2日、「大樹生命 Wリーグ 2025-26 レギュラーシーズン」のアウォード受賞者が発表され、全チームのヘッドコーチとメディアの投票により選ばれた各賞の受賞者が決定した。

プレミアのレギュラーシーズンMVPは、オコンクウォ・スーザン・アマカ（トヨタ自動車アンテロープス）が初受賞を果たし、ルーキー オブ ザ イヤーとのダブル受賞という快挙を達成した。同僚の安間志織らを抑えてのMVP受賞となり、ベスト5のセンター部門とあわせて見事な個人3冠に輝いた。

「本当にうれしいです。MVPに選ばれたことは、本当に自信……本当に自信になりますが、もっと上を目指して頑張ります。ファンの皆さま、本当にありがとうございました」

アマカは受賞の喜びをこのように語り、さらなる飛躍を誓った。

また、コーチ オブ ザ イヤーにはトヨタ自動車の大神雄子HCが初受賞。ベスト5のポイントガード部門では、町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）が5年連続9回目の受賞を果たしている。

WフューチャーのレギュラーシーズンMVPは、ファール・アミナタ（日立ハイテククーガーズ）が初受賞した。樋口鈴乃や舘山萌菜といった同僚を上回る票を集め、ベスト5のセンター部門との2冠を達成。フューチャー部門は、柏倉秀徳HCがコーチ オブ ザ イヤーを受賞するなど、日立ハイテク勢が数多くの賞を獲得した。

各賞の一覧は以下の通り。

◆【レギュラーシーズン・アウォード表彰者 Wプレミア】

■レギュラーシーズンMVP



オコンクウォ スーザン アマカ（トヨタ自動車）初受賞

■ルーキー オブ ザ イヤー



オコンクウォ スーザン アマカ（トヨタ自動車）

■コーチ オブ ザ イヤー



大神雄子（トヨタ自動車）初受賞

■ベストディフェンダー



白崎みなみ（シャンソン）初受賞

■ベスト6thマン



前澤澪（富士通）初受賞

■ベスト5



町田瑠唯（富士通）5年連続9回目の受賞



白崎みなみ（シャンソン）2年連続2回目の受賞



東藤なな子（トヨタ紡織）初受賞



宮澤夕貴（富士通）2年連続7回目の受賞



オコンクウォ スーザン アマカ（トヨタ自動車）初受賞

◆【レギュラーシーズン・アウォード表彰者 Wフューチャー】

■レギュラーシーズンMVP



ファール アミナタ（日立ハイテク）初受賞

■ルーキー オブ ザ イヤー



舘山萌菜（日立ハイテク）

■コーチ オブ ザ イヤー



柏倉秀徳（日立ハイテク）初受賞

■ベストディフェンダー



池松美波（日立ハイテク）初受賞

■ベスト6thマン



内藤唯（アランマーレ秋田）初受賞

■ベスト5



樋口鈴乃（日立ハイテク）初受賞



池松美波（日立ハイテク）初受賞



井上桃子（山梨QB）初受賞



舘山萌菜（日立ハイテク）初受賞



澤知央（三菱電機）初受賞



ファール アミナタ（日立ハイテク）初受賞

■レフリー オブ ザ イヤー



須黒祥子 初受賞

【動画】ルーキーのアマカがリバウンドをねじ込む