「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

「ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた東京ドーム決戦。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦するが、ＷＢＡフェザー級５位で、これまで井上に批判的な姿勢をみせてきた亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝がこの日も井上への批判を繰り広げた。

「井上何をバンテージの事でゴタゴタゆーとんねん笑 お前ピカソの時言われて嫌やったんやろ？笑同じ事してるやんけ バンテージなんかほぼ変わらんから 勝つ奴は何しても勝つ 負ける奴は何しても負ける！もー試合前から負けてるやん チャンピオンならドシッとしとけよ情けない」（原文ママ）と綴った。

日本ボクシング界の歴史的一戦を前にした中での投稿には「黙っていてもらえませんか」、「炎上商法でしか自分を売れないのでしょうか？」、「同じ土俵に立ってない奴が」と厳しい声が寄せられていた。