家賃の値上げを経験した人はどのくらいいるでしょうか。不動産サービスを展開する企業のアンケートでは、全体の15％が「家賃の値上げを経験した」と答えています。また、受け入れられる値上げ額は「月5000円まで」が全体の約7割を占めました。



【グラフ】毎月の家賃はいくらですか？

この調査は、不動産情報メディア『幸せおうち計画』を運営する株式会社AZWAY（東京都豊島区） が、全国の10代〜60代以上の男女300人を対象に、2026年1月にインターネットで実施したものです。



現在の家賃は？値上げの経験と金額を調査

まず、管理費・共益費を含めた現在の家賃を聞きました。最も多かったのは「5〜7万円」と「7〜10万円」で、いずれも23.7％でした。5万円〜10万円の家賃が全体の半数近くを占め、多くの物件がこの価格帯に集中していることが分かります。



一方、「10〜15万円」（12.3％）など、10万円以上の家賃も合計14.7％にのぼりました。地域別では関東が28.7％と高く、その他の地域（14.7％）との差も見られました。



次に、家賃の値上げの経験があるかをたずねました。その結果、「いいえ」が85.0％、「はい」が15.0％でした。「はい」の中でも、値上げの経験が「1回」という人が13.3％、「2回以上」という人も1.7％いました。



住まいのタイプ別では、UR・公社・公営の賃貸で28.6％、民間の賃貸は17.2％が「ある」と回答しました。UR・公社・公営住宅で割合が高い背景には、公的住宅特有の家賃改定ルールの影響が考えられます。



そこで、家賃の値上げを経験した人に対し、これまでで最も大きかった値上げ額を自由記述で回答してもらいました。集計の結果、値上げ額の中央値は4000円でした。



さらに、価格帯の分布を見ると、1位が「5000円〜1万円未満」（33.3％）でした。次いで、2位が「3000円〜5000円未満」（26.7％）、3位が「2000円〜3000円未満」（15.6％）となっています。これらを合わせると、全体の75.6％が2000円〜1万円未満に集中しており、値上げは数千円単位が中心と考えられます。



なお、回答の中で最も高額だった値上げは、50000円で、全体の2.2％でした。



家賃の値上げの許容範囲と納得できる理由

次に、受け入れ可能な家賃の値上げ額の上限をたずねました。その結果、最も多いのは「1000円〜3000円」（34.0％）で、2位は「3000円〜5000円」（21.3％）でした。さらに、「1000円未満」（14.3％）を合わせると、5000円程度までの値上げであれば、許容できる人が7割近くいます。



一方、3位は「原則受け入れない」（20.7％）で、値上げを提示された場合に交渉や退去を検討する人も一定数いました。



さらに、家賃の値上げ理由として納得できる項目を複数回答でたずねました。その結果、最も多かったのは「周辺相場が上がったため」（25.0％）です。次いで、3位は「建物の老朽化や修繕費の増加」（24.0％）でした。納得できる理由があれば、値上げを受け入れる人が一定数いることがわかります。



一方、2位は「特に納得できる理由はない」（24.3％）でした。家賃の値上げが受け入れられるかどうかは、理由の妥当性や説明の十分さに左右される実態がうかがえました。



家賃の値上げの声ベスト4

最後に、家賃の値上げに対する意見を自由記述でたずねました。主な意見は、「住み替え・引っ越し」「固定費への圧迫」「交渉への言及」「物価高との関連」に分類されます。



▽住み替え・引っ越し

「数千円なら仕方ないが、1万円超えたら引っ越しを検討する」

「値上げ幅次第では、より安い物件に移ることも選択肢」



▽固定費への圧迫

「家賃は毎月の固定費なので、少しの値上げでも年間では大きな負担」

「物価が上がっている中で、家賃まで上がると生活が苦しくなる」



▽交渉への言及

「一方的な値上げ通知ではなく、交渉の余地があるのか知りたい」

「理由の説明がないと納得しにくい」



▽物価高との関連

「電気代も食費も上がっているのに、家賃まで上がるのは厳しい」



◇ ◇



今回の調査では、月5000円までであれば家賃の値上げをやむを得ないと考える人が約7割にのぼることがわかりました。一方、入居後の値上げを受け入れられないと考える人も一定数います。家賃の値上げが受け入れられるかどうかは、理由の妥当性や説明の十分さが重要といえます。



調査を実施した同社は、「家賃の値上げは単なる金額の問題ではなく、生活設計全体の見直しを迫る出来事として受け止められている」と述べていました。



【出典】

株式会社AZWAY／＜家賃に関するアンケート＞