俳優の中村雅俊さん（75）の妻・淳子さんが、4月28日に亡くなったことを、中村さんの所属事務所が公式サイトで発表しました。73歳でした。

公式サイトは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました」と報告。

そして「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」とつづりました。

中村さんはコメントを寄せ「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません」と、悲痛な胸の内を明かしました。

俳優として活躍してきた淳子さんは、1977年に中村さんと結婚。CMでも共演するなど、芸能界でも随一のおしどり夫婦として知られていました。

なお、通夜及び告別式については 故人ならびに遺族の強い意向により、近親者のみで執り行われたということです。

■中村雅俊 コメント全文

俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。

その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、

今はその現実を受け止めることができません。

これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、

今はただ静かに見守ってください。

中村雅俊