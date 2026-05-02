「ユニコーンＳ・Ｇ３」（２日、京都）

素質を秘めた若駒たちが集結した砂の一戦。２番人気のシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中）が上がり最速の豪脚を繰り出し力強く突き抜けて連勝で重賞初制覇を飾った。後方４番手で焦ることなくじっくりと進み、向正面で徐々に進出開始。あふれんばかりの抜群の手応えで４角を回ると脚色はますます迫力を増し、ゴール前で２着馬をバッチリとらえ切った。首差の２着に１番人気のメルカントゥール、３着に５番人気のケイアイアギトが入り、３連単は３、１７０円。勝ちタイムは１分５７秒５（良）。

岩田望は「直線は手前を替えてから、とらえられるなという反応をしてくれていました。あんまりポジションを取れる馬ではないので、道中はリズム良く。向正面から徐々に上げていき、前の前に２着馬がいたのでそれを射程圏にいれながらという感じでした。未勝利戦を勝ってから２着が続いて、まだ秋くらいからかなと思っていたけど、ポテンシャルで重賞も勝ってくれて、無事にいければ大きいところも狙える馬なんじゃないかなと思っています」と将来性を高く評価。この勝利で自身のＪＲＡ重賞勝利数を「２０」とし、「こうやってコンスタントに重賞を勝たせてもらってありがたいです」と感謝と喜びを口にしていた。