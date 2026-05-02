LE SSERAFIMチェウォン、ふんわりミニ丈ワンピで美脚際立つ「透明感レベチ」「スタイル神すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が5月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる
【写真】25歳K-POP美女「スタイル神すぎ」美脚際立つミニ丈ワンピ
チェウォンは、撮影中のオフショットと思われる数枚の写真を投稿。ヨーロッパ風の小さな小屋の中でポーズをとるショットなど複数枚を投稿しており、白の透け感のあるミニ丈ワンピースに茶色のロングブーツというコーディネートで、真っ直ぐに伸びたしなやかな脚のラインを披露している。また「Te amo Chae, take care」と「チェ、愛してる」と言葉も添えている。
この投稿に、ファンからは「脚のラインが綺麗すぎて見惚れる」「妖精みたい」「スタイル神すぎ」「透明感レベチ」「どんな衣装も着こなせるのすごい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「スタイル神すぎ」美脚際立つミニ丈ワンピ
◆チェウォン、ミニ丈ワンピで美脚披露
チェウォンは、撮影中のオフショットと思われる数枚の写真を投稿。ヨーロッパ風の小さな小屋の中でポーズをとるショットなど複数枚を投稿しており、白の透け感のあるミニ丈ワンピースに茶色のロングブーツというコーディネートで、真っ直ぐに伸びたしなやかな脚のラインを披露している。また「Te amo Chae, take care」と「チェ、愛してる」と言葉も添えている。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚のラインが綺麗すぎて見惚れる」「妖精みたい」「スタイル神すぎ」「透明感レベチ」「どんな衣装も着こなせるのすごい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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