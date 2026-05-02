バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、2日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。長嶋一茂（60）の過去の週刊誌の記事に疑問を呈した。

番組では「箱根3時間SP」として、箱根にまつわる企画を行った。

一茂は父・茂雄さんの芦ノ湖の別荘で週刊誌に撮られたことにふれ「プロになる前。21歳のときで同じ立教大学の女の子がいるんですけど、その子と箱根行こうかって言って、父親の別荘に2、3時間。日帰りで行って帰ってきたときの写真撮られちゃったっていうのを今思い出しまして」と語った。

番組スタッフは「記事を見つけました」とカンペを出し、コピーを出演者のテーブルに置き、一茂は「別にそこまでしなくても…」と苦笑いを浮かべた。

石原良純は「3ページあるよ！」と驚き、サバンナの高橋茂雄は週刊誌に掲載された写真を見ると「これ大学生の撮られ方ちゃうで」と笑った。

高橋は「長嶋Jr.が立教ギャルとドライブデート」と見出しを読み上げ、ちさ子は「もし恋人選びにもドラフト制があるとしたら、長嶋Jr.の一茂クンを1位指名するギャルはさぞ多いことだろう」と記事内の文章を読み上げ、「そんなわけねえ」と週刊誌にツッコミを入れた。

高橋は「ええの見ましたわ」と笑っていた。