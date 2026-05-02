まだ4月なのに…25℃以上の「夏日」続出

全国各地ですでに25℃を超える夏日が観測されている今年。熱中症警戒アラートの運用も始まり、早くも暑さへの警戒が呼びかけられています。 前田智宏気象予報士によると、ゴールデンウィークも晴れる日は25℃以上となりそうです。

【写真を見る】ただ電源を入れるだけじゃない？エアコン試運転“3つのステップ”

また、気象庁が発表した5月から7月の3ヶ月予報によると、全国的に平年より気温が高くなり、暑くなる見通しです。

今や日本の夏は、エアコンなしでは命の危険を伴うほど。ただ、エアコンを「暑くなってから動かす」では大きな問題があります。本格的な暑さになる前の今やっておきたいエアコンの準備とは？家電ライター・藤山哲人氏への取材を交え解説します。

「詰みます」エアコンメーカーのユーモアあふれる呼びかけ

5月前半には30度に達する日も出てくる可能性があるということで、このタイミングで、本格的な暑さに備えるため、エアコンの試運転など準備が必要だということです。

そうした中、エアコンメーカーでもあるシャープのＸ公式アカウントで4月ごろから恒例になっている呼びかけがあります。

【SHARP シャープ株式会社公式Xより（2022年）】

「毎年これくらいの季節になると先に注意喚起をしているのですが、エアコンの試運転をしておかないと、真夏の修理待ちで詰みます。買い替えでも在庫なしで詰みます。買えても設置待ちで詰みます」

毎年ユーモア溢れる呼びかけをしていて、今年は「タケノコを見かけるようになったら試運転を」と呼びかけ、故障にも注意を促しているということです。

「エアコンの試運転はＧＷ中に済ませて」

家電ライターの藤山哲人氏は「エアコンの試運転はゴールデンウィーク中に済ませてください。できれば今すぐに」と話します。

このタイミングで試運転をしておくと、買い替えなども考えられるので良いということです。

藤山氏によると、エアコンの寿命は約10年で、7年以上使用している方はそろそろ買い替えの検討をしてみてもいいかもしれません。そして10年以上使用している人は、すぐに買い替えることを推奨するということです。

試運転するべき適切な気温は？

試運転ですが、いつでもやっていいというわけではなく、目安となる気温があるようです。

・26℃以上→急いで実施 熱中症が心配される室温に

・23℃～25℃→最適な時期 積極的に試運転を

・21℃～22℃→適した時期 最適な時期にできない場合に

・20℃以下→不向き 冷房が作動しない場合も

（ダイキン工業）

ただ起動させるだけじゃない？「3つのステップ」

エアコンの試運転には3つのステップが必要です。

①設定温度：最低温度（16℃～18℃）にして、10分ほど運転

②異常は？：冷風が出ているか、異常を示すランプの点滅はないか

③さらに30分運転：室内機から水漏れ、異臭や異音がないか

（ダイキン工業）

また、最近は自動掃除機能がついているエアコンが増えていて、中には自動掃除後のゴミを自動で排出するモデルもありますが、そうしたところも詰まりなどがないか確認が必要です。

試運転とともに…掃除の頻度は？

エアコンは、まず4月から5月の試運転のタイミングで、フィルターや室外機周辺などをしっかりと掃除することが推奨されています（ダイキン工業）。

そして冷房シーズン中の7月から9月にかけては、2週間に1回掃除することが推奨されています。

藤山氏によると、業者に依頼しての清掃は、最低でも「4年に1回は必要」ということです。

「エアコン2027年問題」今すぐ買い替えるべきか

今買い替えを検討する人にとっての大きな懸念点が「エアコン2027年問題」です。

2027年4月に省エネ基準が見直される予定で、高機能・高価格のエアコンが増える結果、低価格のエアコンがなくなり、最低価格が上昇するのではないかと言われています。

「2027年問題」と言われたら、それまでに買い替えなきゃいけないのでは、と思う人も多いかと思いますが、藤山氏は「急いで買う必要はない」との見解です。

今後、エアコンの本体価格は高くなるものの、省エネ性能が向上するので、10年使用するとトータルでは現在とほぼ同程度になるのではないかということです。

本格的な暑さが到来するその前に、家のエアコンの試運転や、買い替えなどの検討をしてみてはいかがでしょうか。

（2026年4月24日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）