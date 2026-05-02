「まじか！」「嬉しいニュース」ジュビロにガンバのコーチが！ トップチームの活動に帯同「１試合くらい出てくれませんかね...」など脚光
ジュビロ磐田は５月２日、遠藤保仁氏の国内研修の受け入れを発表した。
「JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、ガンバ大阪トップチームコーチの遠藤保仁氏を、ジュビロ磐田トップチームに受け入れることとなりましたので、お知らせいたします」
現在は指導者の道を歩む遠藤氏は、現役時代に磐田でもプレー。かつての名手が古巣に“帰還”。クラブの公式Xでも伝えられると、「え！びっくりです」「ヤットさん！！おかえりなさい！」「これは嬉しいニュース」「縁ですね。こういうのは大切」「熱い」「１試合くらい出てくれませんかね...」「まじか！今日見れるかな」といった声があがった。
なお、研修期間は５月６日までとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ジュビロのウェア姿で真剣な眼差しの遠藤保仁
「JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、ガンバ大阪トップチームコーチの遠藤保仁氏を、ジュビロ磐田トップチームに受け入れることとなりましたので、お知らせいたします」
現在は指導者の道を歩む遠藤氏は、現役時代に磐田でもプレー。かつての名手が古巣に“帰還”。クラブの公式Xでも伝えられると、「え！びっくりです」「ヤットさん！！おかえりなさい！」「これは嬉しいニュース」「縁ですね。こういうのは大切」「熱い」「１試合くらい出てくれませんかね...」「まじか！今日見れるかな」といった声があがった。
なお、研修期間は５月６日までとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ジュビロのウェア姿で真剣な眼差しの遠藤保仁