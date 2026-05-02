第2打席で左越え6号を放っていた

【MLB】ツインズ ー Bジェイズ（日本時間2日・ミネソタ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場すると、4回の第2打席の6号に続き、5回にはメジャー移籍後初の1試合2本塁打となる7号2ランを放った。

5月に入り、岡本が敵地で大暴れだ。5回1死一塁でシメオン・ウッズリチャードソン投手から弾丸の7号を左翼席へ運んだ。メジャーで自身初の1試合2本塁打を放ち、敵地は静まり返った。

4回の第2打席でもウッズリチャードソンのスライダーをとらえ、豪快に左翼席へ運んでいた。打球速度104.8マイル（約168.7キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度29度の一撃だった。

6号は4月25日（同26日）のガーディアンズ戦で放った5号ソロ以来となる一発だった。7号を放ったことで、本塁打数では日本人選手では現時点で6本塁打の大谷翔平投手（ドジャース）を抜き去った。

初回の第1打席は遊ゴロだった。（Full-Count編集部）