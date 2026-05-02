トランプ大統領「協定を順守していない」EU自動車関税を25％に引き上げへ　EU側は強く反発

アメリカのトランプ大統領は1日、EU＝ヨーロッパ連合が貿易協定を守っていないとの理由で、EUからアメリカに輸入される自動車などへの関税を25％に引き上げると発表しました。

トランプ大統領：

EUは協定を順守していないため、自動車とトラックに対する関税を25パーセントに引き上げた。これにより数十億ドルがアメリカに入ってくる。

トランプ大統領は1日、EUから輸入される自動車とトラックへの関税を「来週から25％に引き上げる」とSNSで表明し、「EUがアメリカとの貿易合意を順守していないためだ」と説明しました。

トランプ大統領は、この措置によりEUの自動車メーカーは、より迅速に工場をアメリカへと移転することになるだろうとも述べています。

トランプ政権は2025年、EUとの貿易交渉で追加関税によって27.5％にした自動車関税を15％に引き下げる見返りとしてEU側は、自動車を含むアメリカの工業製品に対する関税を撤廃し、アメリカの車両安全基準および排ガス規制基準を受け入れることに同意していました。

ただロイター通信によりますと、これらの措置について、EU側は実施に向けた最終調整を行っていて、手続きを完了していないということです。

一方、EU側は強く反発していて、ヨーロッパ議会のランゲ国際貿易委員会委員長は、 「到底、受け入れられるものではない」としたうえで「EUが約束を果たす一方、アメリカは約束を次々と反故にしている」と批判しています。