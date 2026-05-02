即カゴ行き！「重いけどあえて欲しい」デスクで目が合うと癒やされる100円文具

今回ご紹介するのはダイソーのスティックのり。スティックのりなんてどれも一緒と思った方、ちょっと待ってください！こちらの商品は可愛いマスコットの付いた、ユニークなスティックのりなんです。デスクに置いておけば癒やされること間違いなし♡プチギフトにもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：スティックのり（アニマル、サメ）／スティックのり（アニマル、うさぎ）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480872919／4550480872940

悶絶級の可愛さに即カゴIN！ダイソーで見つけたアニマル文房具

ダイソーの文具売り場で悶絶級の可愛いアニマル文房具を発見！今回は『スティックのり（アニマル、サメ）』と『スティックのり（アニマル、うさぎ）』の2商品を購入してきました。

キャップ部分に大きな可愛いマスコットが付いているだけでなく、本体の軸に巻かれたシールもサメは海に関するもの、うさぎはニンジンがデザインされていて、ひとつ110円（税込）とは思えないクオリティです。

マスコットが大きくて頭でっかちな見た目ですが、意外にも自立するスグレモノ。そのためデスクに飾っておくだけでもフィギュアのような可愛らしさにテンションが上がります。

また使ってみて気が付いたのが、この大きなマスコットのおかげでキャップがコロコロと転がっていったり、本体が転がることがないという点！

これは意外にもうれしいポイントでした。

キャップを外してみると至って普通のスティックのり。さっそく使ってみましょう！

デスクに置いておけば癒やされること間違いなし！

スティックのりとしての使用感は標準的で、紙がしわになりにくく、工作から事務作業まで幅広く活躍してくれますよ。

今回はダイソーで購入した『スティックのり（アニマル、サメ）』と『スティックのり（アニマル、うさぎ）』をご紹介しました。

マスコット部分にしっかりと重みがあるので、ペンケースに入れて持ち歩くにはややかさばり、重く感じるかと思います。

そのためあくまでもデスクに置く、できる癒やし担当として置くのがおすすめ。また文具好きの友人へのちょっとしたお礼や、子どもへのプチギフトにもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。