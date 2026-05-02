内村光良、“本当にすごい”同世代のお笑い芸人を明かす「彼らはコンビで何回も…」 自身も刺激受ける
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が、1日放送のNHK『あさイチ』（月〜金 前8：15）にゲスト出演。本当にすごいと感じている同世代のお笑いコンビを明かした。
【動画】「生放送はいつも緊張してえいずてしまう…」『あさイチ』出演の感想を語る＆視聴者の質問に答える内村光良
長年さまざまなバラエティ番組に出演し、MCなども務める一方で、“お笑い”にも実直に取り組んでいる内村。
NHKでは長らく『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』でコントを続けており、5月9日・10日には約9000人を収容する史上最大規模のコントライブ『LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜』（神奈川・ぴあアリーナMM）に挑む。
現在は、その稽古に取り組む日々を送っているが、そうした挑戦をするなかで内村は「でもあの同世代で言うと、最近本当に爆笑問題って俺すごいなって」「年1ぐらいでネタ（をやる）ならわかるのを、彼らはコンビで何回も。新作って（作るのに）苦労するじゃないですか。あれをコンスタントに続けていることにすごいなってやっぱり最近思います」と、太田光（60）と田中裕二（61）からなるお笑いコンビ・爆笑問題を称賛した。
MCの博多華丸・大吉（55）が「時事ネタとはいえ、それでも月1本は（新ネタを作っている）」と続けると、内村は「必ず作っているはずですから。あの労力はすごいなと思って。自分もそんなコンスタントにはできないけど、続けなきゃなとは思ってますね」と、同世代の活躍に刺激を受けている様子だった。
【動画】「生放送はいつも緊張してえいずてしまう…」『あさイチ』出演の感想を語る＆視聴者の質問に答える内村光良
長年さまざまなバラエティ番組に出演し、MCなども務める一方で、“お笑い”にも実直に取り組んでいる内村。
NHKでは長らく『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』でコントを続けており、5月9日・10日には約9000人を収容する史上最大規模のコントライブ『LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜』（神奈川・ぴあアリーナMM）に挑む。
MCの博多華丸・大吉（55）が「時事ネタとはいえ、それでも月1本は（新ネタを作っている）」と続けると、内村は「必ず作っているはずですから。あの労力はすごいなと思って。自分もそんなコンスタントにはできないけど、続けなきゃなとは思ってますね」と、同世代の活躍に刺激を受けている様子だった。