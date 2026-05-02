「左アキレス腱断裂」からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が１日、本格的なキャッチボールを再開。すでにギプスや装具を取り外した左脚で力強く踏み出し、心地よいミット音を響かせた。

３０メートル離れたトレーナー相手に３０球程度。リハビリを開始した２月２７日以来、約２カ月ぶりに取材対応し「まだ過度に体重はかけられないですけど、今日ぐらいのキャッチボールだったら全然。プラン通りにきている」と、現在地を明かした。

２月１１日の春季キャンプ・紅白戦（宜野座）で左アキレス腱を負傷。縫合手術を行い、ＳＧＬでリハビリの日々を送る。自分がいない１軍の試合は「仕事なんで見ています。気持ち的には見たくないですけど」と複雑な思いを吐露。４月２９日には屋外歩行を再開したが、左脚の筋力は「まだ全然取り戻せていない」と、もどかしい思いが募る。

それでも「やるっていう選択肢しかない」と覚悟を決めている。現在の心境を「前向きっていうわけではないんですけど、後ろを見ながら後ろ歩きしているみたい」と表現した。長く険しいリハビリの道すがら、時に後ろを向きたくもなる。ただ、たとえ視線は後ろでも、歩みだけは常に前へと進み続ける。