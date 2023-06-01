5/2は一粒万倍日＆蠍座満月！水晶玉子が教える「リメイクと模様替え」で運気UP

緑がぐんぐんと茂りはじめ、自然のパワーが満ちてくる5月。なかでも2日は、一粒万倍日と蠍座の満月が重なる特別な日です。

運気アップにつながる過ごし方を、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。

5月は生長する植物のパワーを吸収し、運気を上向きに

若葉が芽吹き、緑がぐんぐん茂りはじめる5月。そんな自然界に満ちる生長のパワーを吸収するには森林浴がおすすめです。公園や街路樹の緑を眺めながら、そよ風に吹かれるだけでも心と運気をリフレッシュできます。植物の持つエネルギーを味方につけて、上昇気流に乗りましょう。

2日（土）は「再利用」に運あり。家の中を快適に整えなおそう

蠍座で起こる満月には、「変容」「再生」の意味が。リメイクやリフォームをして、物や空間に新しい命を吹き込みましょう。特にインテリア小物やラグなどのファブリック類を替えて、家の中を居心地よく整えると家庭運がアップ。家族の絆も深まります。

リメイクや模様替えで、暮らしに新しい風を。小さな変化が、これからの流れをよい方向へ導いてくれるはずです。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）

教えてくれたのは ……水晶玉子先生

©chihiro.

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。