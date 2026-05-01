◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５巨人（１日・甲子園）

巨人のボビー・ダルベック内野手がリードを５点に広げる３ランを放った。「みんながいいかたちでつないでくれたので、何がなんでも打ちたかった。風にも乗ってよく飛んでくれました。うまく捉えることができたかなと思います」と振り返った。

「４番・三塁」で先発出場。２―０で迎えた３回無死一、二塁。相手先発・村上の１３６キロカットボールを強振した。浜風にも乗って左翼へリードを５点に広げる３ラン。前日の広島戦（東京Ｄ）では外国人枠のために今季初めてベンチ入りメンバーを外れていたが、「昨日はいい休養日になりましたし、今日はリフレッシュした状態で試合に臨めました」。復帰即アーチで改めて存在感の大きさを示した。

２０２０年から２４年まで、レッドソックスに所属。同球団と長年の因縁関係にあるのがヤンキースだった。「田中投手は素晴らしい投手だと思いますし、後ろで守っていて非常に楽しく感じました」。６年の時を経てチームメートとなり、最高の形で援護した。