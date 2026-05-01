TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに起用されているNakamura Hakのデビューシングル「ただ美しい呪い」のMVが公開された。

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『とんがり帽子のアトリエ』は、講談社『モーニング・ツー』で連載中の白浜鴎による人気コミックをアニメ化した魔法ファンタジー。アニメーション制作は、『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～』や『サマータイムレンダ』などのBUG FILMSが担当している。

本作のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」は、無名の新人にもかかわらず、本作に加えドラマ『るなしい』（テレ東系）のテーマソングに楽曲が起用されているシンガーソングライターのNakamura Hakによる楽曲。

公開されたMVでは、アニメの映像とNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴する映像となっている。「ただ美しい呪い」は本日5月1日よりデジタル配信が開始。5月20日には1st E.P.『白は夢』が“CDのみ”で、また6月10日には「ただ美しい呪い」も収録した1st Single CD『ただ美しい呪い』がリリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）