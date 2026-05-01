猫に絶対与えてはいけない生の食べ物3つ

愛猫の健康を願って新鮮なものを選びたいという気持ちは分かりますが、野生に近い猫といえど、家庭で暮らす猫の消化機能や解毒能力には限界があります。特に特定の生の食材に含まれる成分は、血液や神経系に深刻なダメージを与え、最悪の場合は数時間で命に関わるケースも。まずは、キッチンに潜む代表的な「NG食材」を正しく把握しましょう。

1.生の魚介類

生魚やイカ、エビなどには「チアミナーゼ」という酵素が含まれていて、これを日常的に摂取すると、体内のビタミンB1がだんだん分解されて欠乏していきます。

初期には、食欲低下や嘔吐が見られ、進行するとふらつきや転倒などの歩行障害、さらには瞳孔が開き、首が下に曲がる神経症状が現れます。重症化すると痙攣を起こし、命に関わるケースも少なくありません。一度で発症することは稀ですが、すすんで猫に与えるのは危険です。

また、アニサキスなどの寄生虫のリスクも無視できません。アニサキスは魚だけでなく、スルメイカ、ケンサキイカなどにも寄生することがあります。

アニサキスは激しい腹痛や嘔吐を引き起こします。内視鏡を使わないと診断が難しいため、症状が治まってしまうこともありますが、愛猫に痛い思いをさせないためにも生の魚介類は与えないようにしましょう。

2.生肉

猫は完全な肉食動物ですが、飼い猫の場合、ふだんから高度に殺菌された食事をしていることから、突発的な細菌摂取をすると激しい下痢や嘔吐など、過敏に反応する傾向があります。

生の牛肉、豚肉、鶏肉、あるいはイノシシやシカなどのジビエには、トキソプラズマなどの寄生虫や、サルモネラ菌、カンピロバクター、大腸菌といった細菌が潜んでいる可能性があるため、猫が感染しないとは言い切れません。

野生のイノシシやシカのジビエ肉は、家畜よりも寄生虫（E型肝炎ウイルスや肺吸虫など）の保有率が高い傾向にあり、中でも生のイノシシ肉には「オーエスキー病ウイルス」が含まれていることもあります。これは猫が感染・発症すると高い致死率を示す極めて恐ろしいウイルスです。生のジビエ肉は、絶対に与えないでください。

3.生卵

生の卵白に含まれる成分によってビタミン欠乏になり、皮膚炎や脱毛、結膜炎といった症状が出たり、子猫の成長が遅れるようなリスクを引き起こすことがあります。これは継続的に生の卵白を摂取したことによるものです。卵黄と一緒に摂取すれば問題ないという説もありますが、生卵を与えるリスクは、完全に排除できるわけではありません。

というのも、生卵の表面にはサルモネラ菌が付着している可能性があるためです。日本で市販されている卵はきちんと殺菌がされていますが、親鶏の卵巣や卵管から、卵が作られる過程で卵の中に菌が入り込むことが確認されています。また、肉眼では見えない小さなヒビから菌が中に吸い込まれるケースもあります。

猫にとって問題なのは摂取量で、人間で問題ない量でも猫の場合はごく少量で発症するリスクがあります。サルモネラ菌に感染すると、激しい下痢や嘔吐、高熱を出し、脱水症状から衰弱が進みます。特に免疫力の弱い猫にとっては、一度の感染が致命的になることもあることから、生たまごは与えない、放置して誤食を防ぐことが重要です。

誤食した場合の対処法と注意点

もし愛猫がこれらの食べ物を口にしてしまった場合、飼い主がパニックになるのが最も危険です。

まずは落ち着いて「何を」「いつ」「どのくらいの量」食べたのかを特定してください。自宅で無理に吐かせようとすると、二次被害の恐れがあります。水や塩を大量に飲ませたり、指を入れるような自己判断での応急処置は絶対に厳禁です。

「食べてはいけないものを食べたとき」は症状が出ていない段階でも、潜伏期間を経て急変することがあります。すぐに動物病院へ連絡しましょう。受診の際は、食べたものと同じ食材や、パッケージが残っていれば持参すると、獣医師による診断と適切な処置がスムーズに行えます。

まとめ

猫に危険な食べ物は絶対に与えないと決めていても、猫は一瞬の隙を突いて、誤食することがあります。調理中にうっかり出しっぱなしにした食材を誤食する事故は、私たちが思いもよらない瞬間にやってきます。

ふだんは魚介類や生肉の食材には気を付けていても、お菓子作りのために泡立てた卵白をペロリという危険もあるかもしれません。現代の飼い猫は、管理された食事に慣れているため、野外の猫よりも急激な体調不良を起こしやすい傾向があるのです。

だからこそ、万が一に備えて対処法をしっかりと覚えておきましょう。もしも誤食してしまった際は、自分で吐かせようとせず、迷わず獣医師の判断を仰いでください。「ちょっとだけだから」と様子を見たり、自己判断で処置したりすることが一番危険な行為なのです。

(獣医師監修：葛野宗)