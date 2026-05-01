『ノノガ』ファイナリスト“ふみの”3rdシングル「よくあるはなし」配信リリース決定！ドラマ『未解決の女』主題歌

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ふみのが、3rdシングル「よくあるはなし」を5月8日に配信リリースすることが決定。あわせて、Pre-add / Pre-saveがスタートし、ジャケット写真も公開された。

■初の『ミュージックステーション』出演も決定

「よくあるはなし」は、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌として書き下ろされた、ふみのにとって初のドラマ主題歌。“正義”の裏に潜む危うさをテーマに、誰かを守るための選択が別の誰かを傷つけてしまうかもしれないこと、人間の内面に潜む矛盾、善悪の境界の曖昧さなど、誰もが当事者となり得る普遍的な危うさを描いた。

サウンド面では、初めてストリングスカルテットを導入。ピアノを主軸としたスケール感のあるアレンジのなかで、繊細さと力強さを併せ持つボーカルが際立ち、ドラマチックでエモーショナルな世界観を作り上げている。これまでの作品とはまた異なる表情を見せる、ふみのの新境地を感じさせる楽曲に仕上がった。

ジャケット写真は、楽曲のテーマでもある“危うさ”を象徴するビジュアルに。幾重にも積み重なった本が今にも崩れ落ちそうな緊張感のある構図のなかで、均衡と不安定さが同居する本作の世界観を印象的に表現している。

さらに、楽曲の配信リリース当日となる5月8日には、テレビ朝日系『ミュージックステーション』への出演も決定。ふみのにとって番組初出演となり、新曲のリリース日を彩る記念すべき初パフォーマンスの場としても大きな注目が集まる。

そして5月9日1時から、「よくあるはなし」のリリース記念としてYouTube生配信も実施される。リリース直後ならではの想いや制作秘話などが、ふみの本人の言葉で語られる特別な時間となる予定だ。

ふみのは、BMSG×ちゃんみなが手掛けたガールズグループオーディション『No No Girls』のファイナリスト10名のうちのひとりで、オーディション後、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル 「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとして、2025年1月11日にソロデビューを果たした。

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「よくあるはなし」

■【画像】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』キービジュアル

■【画像】「よくあるはなし」の配信ジャケット

■関連リンク

『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/mikaiketsu03/

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/