【付録】mofusand「身だしなみ7点セット」が付いてくる！ 『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号増刊』が5月7日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号増刊』（宝島社）の「身だしなみ7点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号増刊』（税込1640円）。付録として、「身だしなみ7点セット」が付いてきます。
SNSで大人気の「mofusand（モフサンド）」と『大人のおしゃれ手帖』が待望の初コラボレーション。上質感のあるレザー調のケースは、愛らしいにゃんことスイーツがプリントされた限定デザインとなっています。コンパクトなサイズ感ながら、持っているだけで気分が上がる大人可愛い仕上がりです。
ケースの中には、2種類の爪切り、ハサミ、爪ヤスリ、毛抜き、甘皮プッシャー、耳かきの計7点がスッキリと収まっています。各ツールは高級感のあるチョコレートカラーに塗装されており、ケースのデザインとも相性抜群です。普段の身だしなみケアはもちろん、旅行や出張のお供としても非常に便利なセット内容になっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号増刊』の「身だしなみ7点セット」が見逃せない！
宝島社から5月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号増刊』（税込1640円）。付録として、「身だしなみ7点セット」が付いてきます。
大人気「mofusand」と初コラボ！ 大人可愛いデザインケース
SNSで大人気の「mofusand（モフサンド）」と『大人のおしゃれ手帖』が待望の初コラボレーション。上質感のあるレザー調のケースは、愛らしいにゃんことスイーツがプリントされた限定デザインとなっています。コンパクトなサイズ感ながら、持っているだけで気分が上がる大人可愛い仕上がりです。
爪切りから耳かきまで！ 厳選された実用的なツールが充実
ケースの中には、2種類の爪切り、ハサミ、爪ヤスリ、毛抜き、甘皮プッシャー、耳かきの計7点がスッキリと収まっています。各ツールは高級感のあるチョコレートカラーに塗装されており、ケースのデザインとも相性抜群です。普段の身だしなみケアはもちろん、旅行や出張のお供としても非常に便利なセット内容になっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)