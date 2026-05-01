【超かぐや姫！】夏吉ゆうこ＆早見沙織「THE FIRST TAKE」初登場 セリフ入れた特別バージョン
アニメ映画『超かぐや姫！』より、かぐや役・夏吉ゆうこ、月見ヤチヨ役・早見沙織が「THE FIRST TAKE」に初登場。BUMP OF CHICKENの楽曲「ray」に新規アレンジを加えた「ray 超かぐや姫！Version」を、夏吉ゆうこが主人公かぐやのセリフを入れた特別バージョンにて一発撮りを披露する。
【動画】「THE FIRST TAKE」で熱唱する夏吉ゆうこ＆早見沙織
第661回は、Netflixでの配信後国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得、海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得し世界的な反響を呼んでいるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、かぐや役夏吉ゆうこ・月見ヤチヨ役 早見沙織が初登場。
今回披露するのは、バーチャルシンガー・初音ミクとのコラボレーションで2014年当時大きな話題になった、BUMP OF CHICKENの楽曲「ray」にTAKU INOUEが新規アレンジを加えキャストが歌唱した「ray 超かぐや姫！Version」。
作品のエンディングテーマでもある本楽曲を、夏吉ゆうこがOfficial MVを彷彿とさせる主人公かぐやのセリフを冒頭に入れたここだけの特別パフォーマンスで一発撮り披露。5月1日22時よりプレミア公開される。
■夏吉ゆうこ&早見沙織コメント
「かぐやが世に出る前からずっとずっと愛されているBUMP OF CHICKENさんの名曲というところで重圧もありましたが、かぐやの世界観にもなじむ不思議な感覚もあり、言葉の一つ一つが自分の心に染みてくるような気持になりながら、味わうように聴くし歌うしという体験になりました。」
【動画】「THE FIRST TAKE」で熱唱する夏吉ゆうこ＆早見沙織
第661回は、Netflixでの配信後国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得、海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得し世界的な反響を呼んでいるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、かぐや役夏吉ゆうこ・月見ヤチヨ役 早見沙織が初登場。
作品のエンディングテーマでもある本楽曲を、夏吉ゆうこがOfficial MVを彷彿とさせる主人公かぐやのセリフを冒頭に入れたここだけの特別パフォーマンスで一発撮り披露。5月1日22時よりプレミア公開される。
■夏吉ゆうこ&早見沙織コメント
「かぐやが世に出る前からずっとずっと愛されているBUMP OF CHICKENさんの名曲というところで重圧もありましたが、かぐやの世界観にもなじむ不思議な感覚もあり、言葉の一つ一つが自分の心に染みてくるような気持になりながら、味わうように聴くし歌うしという体験になりました。」
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優