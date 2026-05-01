「違う人みたい」星野源、ひげが生えた最新ショット公開！ 「かっこよくてセクシー」「40代の色気が出ますな」
歌手で俳優の星野源さんは5月1日、自身のInstagramを更新。ひげが生えた最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ひげが生えた星野源
ファンからは「ヒゲビジュ良！」「かっこよくてセクシー」「WILD源さん」「めちゃくちゃダンディ」「40代の色気が出ますな」「今までに見たことがない『星野源』だ！」「違う人みたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ひげが生えた星野源
「今までに見たことがない『星野源』だ！」星野さんは、スタジオのような場所で撮影した1枚のモノクロ写真を投稿。ひげの生えた星野さんが正面を見つめているショットです。見慣れない新鮮なビジュアルですが、大人の色気が際立っています。
ファンからは「ヒゲビジュ良！」「かっこよくてセクシー」「WILD源さん」「めちゃくちゃダンディ」「40代の色気が出ますな」「今までに見たことがない『星野源』だ！」「違う人みたい」などの声が寄せられました。
「おひげんさんかんわいいー！」星野さんのひげが生えた姿は、3月18日のX（旧Twitter）の投稿でも。ファンからは「あれ？髭？？」「おひげんさんかんわいいー！」「オフ感溢れる貴重な一枚」といった声が寄せられ、反響を呼んでいました。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)