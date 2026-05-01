オープニングで軽快な演技を見せる三浦璃来、木原龍一組（１日、尼崎スポーツの森アイスリンクで）＝東直哉撮影

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　フィギュアスケートのアイスショー「ブルーム・オン・アイス」が５月１日、兵庫県尼崎市で開かれ、ミラノ・コルティナ五輪のペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）さん、木原龍一さんが現役引退後初となる演技を披露した。

　２人はオープニングで、息の合った滑りで会場を盛り上げると、公演終盤のプログラムでは、高さのあるリフトを見せて観客を魅了した。

　２人は４月に競技からの引退を発表。今後はプロスケーターとしてペアの普及や後進育成に取り組む意向を表明した。この日は、２人がプロデュースするカップル種目を中心としたアイスショー「ＴＨＥ　ＤＥＳＴＩＮＹ（デスティニー）」を、７月３１日〜８月２日に東京辰巳アイスアリーナで開催すると発表。木原さんは「ペアのスピード感や迫力を体験していただきたい」と話し、三浦さんは「カップル種目はパートナーとの出会いが運命。それで（タイトルを）『デスティニー（運命）』にと思った」と語った。

　「ブルーム・オン・アイス」では、世界選手権の女子で２位の千葉百音（もね）（木下グループ）、世界ジュニア選手権の女子で４連覇を達成した島田麻央（同）らも華麗な舞いを披露した。