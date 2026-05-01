2児の母・小沢真珠、彩り豊かな“慌てん坊うさぎそぼろ弁当”公開「絵本の世界みたい「もったいなくて食べられない」と反響
【モデルプレス＝2026/05/01】女優の小沢真珠が4月30日、自身のInstagramを更新。愛情たっぷりのキャラクター弁当が話題を呼んでいる。
【写真】2児の母・49歳女優「もったいなくて食べられない」豪華手作り弁当
小沢は「昨日久しぶりにキャラ弁作りました『慌てん坊うさぎそぼろ弁当』春の食材を取り入れた春弁当です」とつづり、彩り豊かな写真を投稿。そぼろから見えるうさぎのお尻や、恐竜の卵にみたてたうずらの卵、スナップエンドウの豆で作った青虫、ミツバチやテントウムシのピックなどを使い、賑やかなお弁当を公開した。「娘達はあまり得意じゃない野菜もキャラ弁だと食べてくれるし、私も楽しい」と記している。
この投稿に「絵本の世界みたいですね」「可愛らしいお弁当」「料理上手なママ羨ましい」「もったいなくて食べられない」「すごすぎます」などとコメントが寄せられている。
小沢は2014年に都内のクリニックに勤務する歯科医の男性と結婚し、同年8月に第1子となる長女、2016年10月に次女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・49歳女優「もったいなくて食べられない」豪華手作り弁当
◆小沢真珠、春の食材を取り入れたキャラクター弁当公開
小沢は「昨日久しぶりにキャラ弁作りました『慌てん坊うさぎそぼろ弁当』春の食材を取り入れた春弁当です」とつづり、彩り豊かな写真を投稿。そぼろから見えるうさぎのお尻や、恐竜の卵にみたてたうずらの卵、スナップエンドウの豆で作った青虫、ミツバチやテントウムシのピックなどを使い、賑やかなお弁当を公開した。「娘達はあまり得意じゃない野菜もキャラ弁だと食べてくれるし、私も楽しい」と記している。
◆小沢真珠の投稿に反響
この投稿に「絵本の世界みたいですね」「可愛らしいお弁当」「料理上手なママ羨ましい」「もったいなくて食べられない」「すごすぎます」などとコメントが寄せられている。
小沢は2014年に都内のクリニックに勤務する歯科医の男性と結婚し、同年8月に第1子となる長女、2016年10月に次女を出産した。（modelpress編集部）
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