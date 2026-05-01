東京証券取引所が１日に発表した４月第４週（４月２０～２４日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が７８４２億１１６８万円と４週連続で買い越した。前週は９９７７億２４３２万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１６９２億円の買い越し。現物・先物の合計では９５３４億円と４週連続の買い越しとなった。前週は１兆８１５億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は１６１７億６０９７万円と２週連続で買い越し。信託銀行は７４億４２万円と３週連続で売り越した。事業法人は１２０６億５３７４万円と４週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１２４０円２８銭（２．１％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS