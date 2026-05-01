来週の決算発表予定 ＪＴ、トヨタ、任天堂など (5月7日～8日)
※決算発表の集中期間(4月24日～5月15日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
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【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 超速報 ＜15時40分＞に配信
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ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
■5月7日～8日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 5月 7日―――――――――――― 51銘柄 発表予定
<1723> 日本電技 [東Ｓ]
<1898> 世紀東急 [東Ｐ]
<1911> 住友林 [東Ｐ]
<2326> デジアーツ [東Ｐ]
<2802> 味の素 [東Ｐ]
<3064> モノタロウ [東Ｐ]
<4151> 協和キリン [東Ｐ]
<4475> ＨＥＮＮＧＥ [東Ｇ]
<4582> シンバイオ [東Ｇ]
<5445> 東京鉄 [東Ｐ]
<5955> ワイズＨＤ [東Ｓ]
<6200> インソース [東Ｐ]
<6395> タダノ [東Ｐ]
<6841> 横河電 [東Ｐ]
<7419> ノジマ [東Ｐ]
<7575> 日本ライフＬ [東Ｐ]
<7711> 助川電気 [東Ｓ]
<7972> イトーキ [東Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東Ｐ]
<9424> 日本通信 [東Ｐ]
など
● 5月 8日―――――――――――― 228銘柄 発表予定
<1893> 五洋建 [東Ｐ]
<2371> カカクコム [東Ｐ]
<2914> ＪＴ [東Ｐ] ★
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東Ｐ]
<4528> 小野薬 [東Ｐ]
<4689> ラインヤフー [東Ｐ] ★
<5411> ＪＦＥ [東Ｐ]
<6326> クボタ [東Ｐ]
<6976> 太陽誘電 [東Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東Ｐ] ★
<7203> トヨタ [東Ｐ] ★
<7211> 三菱自 [東Ｐ]
<7731> ニコン [東Ｐ]
<7974> 任天堂 [東Ｐ] ★
<8113> ユニチャーム [東Ｐ]
<9107> 川崎汽 [東Ｐ] ★
<9143> ＳＧＨＤ [東Ｐ]
<9432> ＮＴＴ [東Ｐ] ★
<9532> 大ガス [東Ｐ]
<9766> コナミＧ [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
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■5月7日～8日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 5月 7日―――――――――――― 51銘柄 発表予定
<1723> 日本電技 [東Ｓ]
<1898> 世紀東急 [東Ｐ]
<1911> 住友林 [東Ｐ]
<2326> デジアーツ [東Ｐ]
<2802> 味の素 [東Ｐ]
<3064> モノタロウ [東Ｐ]
<4151> 協和キリン [東Ｐ]
<4475> ＨＥＮＮＧＥ [東Ｇ]
<4582> シンバイオ [東Ｇ]
<5445> 東京鉄 [東Ｐ]
<5955> ワイズＨＤ [東Ｓ]
<6200> インソース [東Ｐ]
<6395> タダノ [東Ｐ]
<6841> 横河電 [東Ｐ]
<7419> ノジマ [東Ｐ]
<7575> 日本ライフＬ [東Ｐ]
<7711> 助川電気 [東Ｓ]
<7972> イトーキ [東Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東Ｐ]
<9424> 日本通信 [東Ｐ]
など
● 5月 8日―――――――――――― 228銘柄 発表予定
<1893> 五洋建 [東Ｐ]
<2371> カカクコム [東Ｐ]
<2914> ＪＴ [東Ｐ] ★
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東Ｐ]
<4528> 小野薬 [東Ｐ]
<4689> ラインヤフー [東Ｐ] ★
<5411> ＪＦＥ [東Ｐ]
<6326> クボタ [東Ｐ]
<6976> 太陽誘電 [東Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東Ｐ] ★
<7203> トヨタ [東Ｐ] ★
<7211> 三菱自 [東Ｐ]
<7731> ニコン [東Ｐ]
<7974> 任天堂 [東Ｐ] ★
<8113> ユニチャーム [東Ｐ]
<9107> 川崎汽 [東Ｐ] ★
<9143> ＳＧＨＤ [東Ｐ]
<9432> ＮＴＴ [東Ｐ] ★
<9532> 大ガス [東Ｐ]
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