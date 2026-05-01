ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ベイマックス」の愛らしいアートが目を惹く、ディズニーデザイン「ユニセックススーベニアTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックススーベニアTシャツ」ベイマックス

© Disney

価格：各2,990円（税込）

サイズ：S〜M、L〜LL

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインの半袖Tシャツ。

リラックス感のあるシルエットでデイリー使いにぴったりです！

また、1枚でサマになり、カジュアルなボトムスやスカートとも相性抜群。

さらにユニセックスでの展開なので、男女でお揃いを楽しむこともできます。

デザインは「ホワイト」と「ブラック」の2種類がラインナップされています。

ベイマックス（ホワイト）

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白を基調とした「ベイマックス」のTシャツ。

白地にピンク色のプリントが映えてかわいい☆

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フロントには手でハートを作っている「ベイマックス」のアートが描かれています。

それから「ベイマックス」はキャップを被り、後ろには劇中でも馴染みのある「サン フランソーキョー」の街並みも！

ベイマックス（ブラック）

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黒がベースで大人っぽい雰囲気の「ベイマックス」のスーベニアTシャツ。

ネオンカラーのプリントがポイントです。

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前面にはロゴやモチーフ、猫の「モチ」の姿も。

遊び心のあるデザインで作品の世界観も楽しめます！

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裏はそれぞれ無地のシンプルなデザインに。

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身生地は肌心地の良い綿100％の天竺素材が使用されています。

コーデに取り入れやすいカラーリングなのもうれしいファッションアイテム！

「ベイマックス」の愛らしいアートが目を惹く、ディズニーデザイン「ユニセックススーベニアTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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