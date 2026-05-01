ベイマックスの大胆アート！ベルメゾン ディズニー「ユニセックススーベニアTシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ベイマックス」の愛らしいアートが目を惹く、ディズニーデザイン「ユニセックススーベニアTシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ユニセックススーベニアTシャツ」ベイマックス
© Disney
価格：各2,990円（税込）
サイズ：S〜M、L〜LL
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ベイマックス」デザインの半袖Tシャツ。
リラックス感のあるシルエットでデイリー使いにぴったりです！
また、1枚でサマになり、カジュアルなボトムスやスカートとも相性抜群。
さらにユニセックスでの展開なので、男女でお揃いを楽しむこともできます。
デザインは「ホワイト」と「ブラック」の2種類がラインナップされています。
ベイマックス（ホワイト）
© Disney
白を基調とした「ベイマックス」のTシャツ。
白地にピンク色のプリントが映えてかわいい☆
© Disney
フロントには手でハートを作っている「ベイマックス」のアートが描かれています。
それから「ベイマックス」はキャップを被り、後ろには劇中でも馴染みのある「サン フランソーキョー」の街並みも！
ベイマックス（ブラック）
© Disney
黒がベースで大人っぽい雰囲気の「ベイマックス」のスーベニアTシャツ。
ネオンカラーのプリントがポイントです。
© Disney
前面にはロゴやモチーフ、猫の「モチ」の姿も。
遊び心のあるデザインで作品の世界観も楽しめます！
© Disney
裏はそれぞれ無地のシンプルなデザインに。
© Disney
身生地は肌心地の良い綿100％の天竺素材が使用されています。
コーデに取り入れやすいカラーリングなのもうれしいファッションアイテム！
「ベイマックス」の愛らしいアートが目を惹く、ディズニーデザイン「ユニセックススーベニアTシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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