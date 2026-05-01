ボクシング・東京ドーム興行（２日）の前日計量が１日、都内の後楽園ホールで公開形式で行われ、２大世界戦に出場する４選手はすべて１回目でパスした。メインイベントの世界スーパーバンタム級（上限体重５５・３キロ）４団体統一戦は４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が５５・３キロ、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が５５・１キロ。井上は「伝説は井上尚弥だったと言わせるようにしたい」と勝利に自信を示した。

ついに整った日本ボクシング史上最大の対決の舞台。満員１２４５人の観衆が見守る中で計量を終えた井上は、中谷と約１３秒間向かい合い、最後は笑顔で握手。「今回が一番スムーズにいった。やってきたこととモチベーションというところで、自分的にこの試合に対する楽しみというか、そういう気持ちが強かったので減量すらも楽しめた」と快調をアピールした。

向き合った中谷を「本当にすごくいい状態で仕上がってると思う。お互い明日に向けて申し分ない仕上がりだと思う」と評価。策に関しては「どう戦うかというものは一つではなくて、いろいろと自分の中で考えはあるので、それを明日感じたままに動きたい」とだけ語った。

この興行のタイトルは「ザ・デイ やがて伝説と呼ばれる日」。それにかけて、どのような伝説を残したいかを問われると「その伝説は井上尚弥だったと言われるようにしたい」と自信たっぷりに返答した。

モンスターがビッグバンを突破して生ける伝説になるか。