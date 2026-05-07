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高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「本当の幸せとは何か？主観的幸福と客観的幸福について解説します」を公開した。動画では、日本人が客観的には恵まれているにもかかわらず、主観的な幸福度が低い理由について、現代のネット社会における他者との過剰な比較を挙げ、本当の幸せを掴むための生き方を提言している。動画内で高須氏は、人間の幸せには脳内で感じる「主観的幸福」と、データに基づく「客観的幸福」の2種類があると定義した。



GDPや健康寿命、治安の良さといった客観的な指標において、日本は非常に優れていると指摘。インフラが整い、生活保護などのセーフティネットも確立されている現状を挙げ、日本に生まれたことは「本当は国ガチャ大成功なんです」「SSRなんですよ」と、その環境の恵まれ具合を強調した。それにもかかわらず、世界幸福度ランキングにおいて日本が55位と低迷している要因について言及する。



マズローの「5段階欲求」の理論を展開し、日本人は生理的欲求や安全欲求といった低次の欲求が満たされているからこそ、より高次である承認欲求などで苦しんでいると解説した。とくに現代はSNSの普及によって「他人のキラキラしているところがどんどん目に入ってくる」状態だとし、画面上の作られた幸せと自分を不必要に比較して劣等感を抱き、「自ら首を締めて不幸に導いてる」と現代人が陥りがちな心理構造を鋭く指摘した。



動画の終盤、高須氏は「本当に幸せだったら、自分が幸せだってことを無理して他人にアピールして、自分は幸せそうなんだって思わせる必要ってない」とSNSを通じた見栄の張り合いを一蹴する。そして、他人との無意味な比較を捨てるべきだと述べ、「大事なのは、過去の自分と比較するっていうこと」と断言。「過去の自分と比較して、自分頑張ったからこれだけの結果出したなって、それで幸せを感じればいいわけです」と語り、日々の成長に目を向けることの重要性を説いて動画を締めくくった。