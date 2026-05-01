元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が4月30日夜、Xを更新。「めっちゃ面白いドラマ」について、私見をつづった。

鈴木は「ドラマ『銀河の一票』第2話、とてつもなく面白かったです」と、4月20日にスタートした黒木華主演のフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（月曜午後10時）を絶賛しつつ、書き出した。

そして「ドラマの第2話というのは、僕は本当に難しいと思っています。第1話がどれだけ面白くても、第2話で失速してしまう作品は少なくありません。でも今回は、野呂佳代さん演じるあかりを中心にした物語。第1話ではほとんど描かれていなかった部分を、第2話に取っておいて一気に見せる。この構成が、とても面白かったです。木野花さん演じるスナックのとし子ママとの物語には、思わず涙しました」と続けた。

さらに「第2話でこの面白さ。やはりこのドラマ、ただものじゃありません。なるほど、このスナックがキーになっていくのね、と。先がものすごく楽しみになりました。これからも期待です。めっちゃ面白い」と称賛した。

この投稿に対し「チェックしてみます！」「わたしもぜひ観たいです！」などとさまざまな声が寄せられている。