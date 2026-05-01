◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人 ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦 王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（５月２日・東京ドーム）

前日計量が東京・後楽園ホールで行われ、初防衛戦に臨むＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（３０）＝大橋＝は、リミットから１００グラム軽い５３・４キロで一発クリア。公開計量では、１２４５人のファンから大歓声を浴び、退場する際にはかぶっていた帽子を客席に投げ入れた。「公開計量は初めてやるけど、すごい盛り上がってより気合が入った」と振り返った。

自身のコンディションは「調整もうまくいったし、すごくいい調子」と手応え。初防衛戦の相手は、日本男子初の５階級制覇を狙うＷＢＣ世界同級４位・井岡一翔（志成）だ。ミニマム級からスーパーフライ級までの４階級で世界王座を獲得し、ボクシング界ではレジェンドと評される３７歳。拓真は「このレジェンドをどう倒すか、明日しっかりと見届けてほしい」と気持ちを高める。

戦績は、拓真が２１勝（５ＫＯ）２敗、井岡は３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け。勝てば日本人初の井岡撃破となる。「期待のでかさは前回同様感じているし、自分自身すごく楽しみな一戦。明日は楽しみながらボクシングをしたい」と大一番を見据えた。