◇米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン第1日（2026年4月30日 メキシコ エルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）

前回大会覇者の岩井千怜（23＝Honda）は2バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの3オーバー75を叩き85位と出遅れた。

ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ初日は悔しいラウンドとなった。岩井千は「落ち着いてスタートできたけど、うまくいかないゴルフで耐える1日だった」と唇をかんだ。

7番で3メートルのバーディーパットを決めた直後の8番で悪夢に見舞われた。

ティーショットが左林の奥へ。しかも球が木の根元に止まる不運も重なった。

4打目でグリーンに乗せたものの、2・5メートルのボギーパットを決め切れずダブルボギーを叩いた。

その後は3ボギーと悪い流れを止められず失速。最終18番で1つ返すのが精いっぱいだった。

トップとは9打差がついた。ただ連覇の可能性は残されている。岩井千は「心をフラットにして、今日のプレーを忘れてプラスに考える。最後（バーディーを）取れてほっとした。明日につなげよう」と自らを鼓舞した。