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ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【豊臣兄弟】史実ネタバレ 大河ドラマ考察感想 光秀は謀反をしていない！本能寺の変の黒幕を特定！ 豊臣兄弟！」を公開した。2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』における「本能寺の変」がどう描かれるのかについて、独自の視点で考察を展開している。



動画内でトケル氏は、本能寺の変の黒幕としてよく名前が挙がる松下洸平演じる徳川家康や、池松壮亮演じる豊臣秀吉（藤吉郎）について、これまでのドラマの描写から黒幕として描かれる可能性は低いと推測。家康は「自分も命がけで逃げる側」であり、秀吉は小栗旬演じる「信長のことを好きで、かなり尊敬しているように見えます」と指摘する。



その上で、明智光秀が本能寺の変を起こすに至った背景には、4つの大きな要因が重なっていると独自の説を展開した。第一に信長のやり方についていけないこと、第二に尾上右近演じる足利義昭への思いを捨てきれないこと、第三に磯部寛之演じる長宗我部元親をめぐる問題、そして第四に家臣である斎藤利三の存在である。これらが重なり、光秀の心は少しずつ逃げ場を失っていったと分析している。



核心的な主張として、トケル氏は特定の黒幕がいたわけではなく、「光秀を取り巻く環境が、光秀を動かした」と断言。計画的な犯行ではなく、様々な条件が重なった結果として「自分がやるしかない」と行動したのではないかと語る。



最後にトケル氏は、本能寺の変について「きっと今までとは違う解釈がされると思っています」と述べ、今後のドラマ展開への強い期待を示した。複雑な人間関係が絡み合う『豊臣兄弟！』の放送に向けて、さらなる注目が集まりそうだ。