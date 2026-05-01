ある日、あるとき、ある場所で食べた食事が、その日の気分や体調にあまりにもぴたりとハマることが、ごくまれにある。

それは、飲み食いが好きな僕にとって大げさでなく無上の喜びだし、ベストな選択ができたことに対し、「自分って天才？」と、心密かに脳内でガッツポーズをとってしまう瞬間でもある。

そんな"ハマりメシ"を求め、今日もメシを食い、酒を飲むのです。

【写真】「ゴヂラ」こと辛口のもつ煮

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最近、仕事で埼玉県の東松山という街を訪れる機会が何度かあった。その際はまず、練馬区にある我が家からだと、西武新宿線で本川越駅へ行き、そこから川越市駅まで数分歩いて、東武東上線に乗り換えて向かうことが多かった。他にも行きかたはあるが、観光地として知られる川越の街を、観光が目的ではなく乗り換えのためだけに使うという違和感が、なんだか楽しくて。

ところでその間の道すがらに、初めて見た時からどうしても気になっていた店がある。それが「もつ煮のまつい」。



「もつ煮のまつい川越店」



真新しい店で、真っ赤な看板に店名よりもずいぶん大きな「もつ煮」の文字。もつ煮といえばご存知、大衆酒場の定番メニューだが、ここまで全面的に打ち出す店はなかなか珍しい。

店頭の看板を見ると「もつ煮 ご飯 ちょい呑み」と書かれている。つまりここは、酒も飲めるけれども、あくまで食事処。ごはんのおかずに特化したもつ煮というわけで、なんだか妙に気になるし、そそられる。



定食メニューが基本



そんな気持ちが頂点に達したある日の昼、僕はもつ煮定食を食べるためだけに川越へと向かった。

昼の少し前に到着し、店内へ。店員さんは若い女性が中心ですでに活気があり、どこもかしこもぴかぴか。たまたま僕が訪れたタイミングがそうだっただけなのかもしれないが、お客さんにも圧倒的に若い女性が多い。

が、誰にでも食べやすい徹底的にクセのないもつ煮が売りかというとそういうわけではなさそうで、店内にはしっかりともつの香りが充満している。

基本の「もつ煮定食」（税込1,120円）と、辛口の「ゴヂラ定食」（1,170円）が基本らしく、変わったところではカレーのように辛口もつ煮を盛り付けて目玉焼きをのせた「ゴヂライス」（1,420円）や、チーズをかけて焼いた「もつドリア」（1,300円）なんてメニューもある。初めてなのでいろいろ気になりつつも、まずはもつ煮かな、と思ったら、卓上に「日替わりお得ランチ」のメニューもあることに気づく。



「日替わりお得ランチ」



すると、今日は金曜日。タイミングの良いことに、ミニもつ煮とミニゴヂラが両方味わえる「ハーフ&ハーフ定食」が、通常1,350円のところ1,100円で食べられるらしい。それしかない！ というわけで、ごはんを少なめにしてもらい、「瓶ビール」（650円）とともに注文。



「瓶ビール」



すぐに瓶ビールが、サービスの小鉢ポテサラとともにやってくる。もつ煮の香りのなかでポテサラをつまみに飲む、よく冷えたビール。気分はすっかり居酒屋だ。しかしながら、さすがは煮込み料理専門店。驚きのスピードで定食も到着。



「ハーフ&ハーフ定食」



構成は、もつ煮、ゴヂラ、ごはん、みそ汁、漬けもの、もやしのあえもの。盛りだくさんでお盆の上が満員状態。主役のもつ煮たちも、ハーフといいつつしっかりと量がある。



まずはもつ煮から



それではまず、基本のもつ煮から食べてみよう。見るからに濃厚そうなつゆにたっぷりのもつが浮かんでいて、よくある、大根、にんじん、こんにゃくといった具材は入っていない。刻みねぎがのる以外は、もつオンリー。だからこその本気っぷりを感じる。



もつがたっぷり



いざもつをがさっとすくってひと口。まず感じるのはもつの柔らかさ。秘伝のたれで長時間コトコト煮込んだというだけあり、ぷりんとした食感はほどよく残しつつ、噛みしめるととろけてゆく。ちょっと衝撃的。もつの香りはあるがくさみを感じるわけではなく、あくまで、ならではの旨味だ。



つゆがまたいい



みそベースのつゆはミルキーな口当たりで、塩気はしっかり強め。酒のつまみよりもごはんに合うようにチューニングしてあるのだろう。それでいて思わず飲み干してしまいそうな中毒性があり、もつと一緒にれんげでたっぷりとすくって、さらに熱々の白メシをほおばれば、しびれるような幸福感が全身を包み込む。



汁めしにしても



僕はおかずとごはんという構成の食事の場合、きっちりとおかず、ごはんの順番に、切り分けて食べすすめたいタイプだ。とか言っておきながら、このつゆの濃厚さは魅力的すぎる。主義に反してごはんをれんげですくい、つゆにひたして汁めし状にして食べてみると......これまた、いい！



辛口のゴヂラ



続いてこちらも気になる、辛口のゴヂラ。僕が好きすぎるからか、苦手な人でも食べられるくらいのおだやかな辛さに感じるが、濃厚なベースの煮込みにシャープさが加わり、これもまたたまらない。ねぎを輪切りでなく白髪ねぎにしてあるこだわりも好きだ。



甲乙つけがたい



どちらも甲乙つけがたい美味しさ。合間合間にビールは挟むけれども、やっぱりごはんと食べたときのハーモニーにうなってしまう。おかず特化型のもつ煮込み。もつ煮好きならば、ぜひ一度訪れてみて損はない名店だと思う。

ちなみにまついは、実は冒頭に話題の出た東松山の街に本店があり、そちらは創業昭和62（1987）年の老舗らしい。川越店は、秘伝のレシピを受け継ぎ2021年にオープンした比較的新しい店。

一連の取材仕事はひと段落したところなんだけど、また新たに、東松山へ行くべき用事ができてしまった。

取材・文・撮影／パリッコ