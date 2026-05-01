長濱ねるが『DIGVII』表紙に登場「“裏切る”お芝居ができるようになりたい」表現について語る

長濱ねるが表紙を飾る女性誌『DIGVII（ディグ）』創刊4号（主婦と生活社）が2026年4月27日（月）に発売された。

【写真】春コレクションをまとった長濱ねる

これまで創刊号表紙をアイナ・ジ・エンド、創刊2号表紙を剛力彩芽、創刊3号表紙を上白石萌歌が務めてきたなか、俳優・長濱ねるが女性誌『DIGVII（ディグ）』のカバーに登場。このたび長濱は「KENZO 2026SSコレクション」をまとい本誌に登場した。

今回の企画は「自由開花-UNSCRIPTED SPRING-」をテーマに設定。インタビューでは、自身の表現について「自分のしたことが誰かの救いになったらいちばん幸せ。俳優としては、見てくださる方を“裏切る”お芝居ができるようになりたい」と語っている。

そのほか誌面では濱尾ノリタカ&川床明日香、2nds-セカンズ-、伊駒ゆりえ、藤本洸大、今井俊斗、YUM!-TUK!、湯本健一×渡辺和貴×新井雄也×坂垣怜次×鈴木祐大×反橋宗一郎らも登場。

女性誌『DIGVII』は雑誌『LEON』『JUNON』『ar』などを発行し、ボーイズオーディション『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』を企画・運営する出版社株式会社主婦と生活社が、常に新しい価値を掘り続ける女性たちへ向けたラグジュアリーエンタテインメントマガジン。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）