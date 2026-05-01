【Fender Custom Shop Telecaster】（神奈川県 実はハムも好き 48歳）

最初に友達に譲ってもらったギターが無名メーカーのテレキャスタータイプでした。

そこからVan HalenやKISS、Mr.Big、Extremeなどのコピーをするためにハムバッカーのパワーのあるタイプばかり集めていました。

一時期ギターから離れる期間があり、近頃再開してレスポール、SG、ES-335などGibson系を集めていたのですが、何かが違う…。と感じるようになり、ふとミッシェルが30周年ということでイベントを見るようになり、そういえば昔ライブに行ったけどカッコよかったなぁ…。などと思っていながらスマホを見るとテレキャスターばかり見るようになり、すっかり虜になっていました。そこで、せっかくなんで弾かないギターを処分していいギターを買おうと思い、カスタムショップのテレキャスターを購入しました。

このギターはとても握りやすく、昔エリックジョンソンモデルのストラトで違和感があり弾きにくいなって思ってた懸念点を払拭してくれました。

特に12フレット以降の音はなんともいえない倍音が素晴らしく、すぐにメインギターになりました。

家で奥さんに暗いと言われながらチャカチャカとミッシェルのコピーを弾いて天国に行った2人に思いを馳せています。長々と乱文失礼しました。

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うわ、良いギターをゲットしているなあ。ちょいとくすんだクレイドットがカッコいいなあ。美しい姿を写真に収めるためにペグもきれいに揃えているあたりからも、ギターへの愛情が溢れているってものよ（私がGiGS編集部でギターの写真を撮るときにも、ペグやアームの位置は美しく揃えていたから、その気持ちはわかるのよ）。私はまだテレの魅力に気付いていない未熟者ですが、エレキを極めた天上人の声は聞こえます…「エレキギターの終極はテレキャスターとレスポールであるぞよ」と。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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