日本初「青空コメダ」 - コメダ珈琲店でおなじみのソファーやテーブルを設置、開催地は?
三重ホンダヒートは5月9日、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第18節(vs トヨタヴェルブリッツ)において、特別企画「青空コメダ」を三重交通G スポーツの杜 鈴鹿(三重県鈴鹿市)で開催する。
「青空コメダ」イメージ図
同企画は、三重ホンダヒートの本拠地移転前ラストホストゲームを盛り上げるため、東海発祥で全国展開する「コメダ珈琲店」とタッグを組み実施される。当日は、スタジアム場外のイベント広場「HEATER LAND」に、コメダ珈琲店でおなじみのソファーやテーブルを特別に設置。青空の下、屋外ならではの開放的な空間で、同店のメニューを楽しめる。通常は店舗で味わうコメダ珈琲店のひとときを、スタジアムという非日常のロケーションで体験できる本企画は、ラグビー観戦の前後や合間に新たな楽しみ方を提案するという。
実施時間は14:30〜16:25。時間内で1組あたり15分の入替制となる。事前予約制で、募集人数は48名。募集人数をオーバーした際は抽選となる。参加には当選者1席につき500円以上のメニュー購入が必要。申込み期間は5月4日23:59まで。
「青空コメダ」イメージ図
同企画は、三重ホンダヒートの本拠地移転前ラストホストゲームを盛り上げるため、東海発祥で全国展開する「コメダ珈琲店」とタッグを組み実施される。当日は、スタジアム場外のイベント広場「HEATER LAND」に、コメダ珈琲店でおなじみのソファーやテーブルを特別に設置。青空の下、屋外ならではの開放的な空間で、同店のメニューを楽しめる。通常は店舗で味わうコメダ珈琲店のひとときを、スタジアムという非日常のロケーションで体験できる本企画は、ラグビー観戦の前後や合間に新たな楽しみ方を提案するという。
実施時間は14:30〜16:25。時間内で1組あたり15分の入替制となる。事前予約制で、募集人数は48名。募集人数をオーバーした際は抽選となる。参加には当選者1席につき500円以上のメニュー購入が必要。申込み期間は5月4日23:59まで。