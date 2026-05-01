お笑いコンビ、マヂカルラブリー村上（41）が4月30日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（木曜深夜3時）に生出演。男女の双子が誕生したと明かした。

番組中盤、村上は「村上さんに子供が生まれました！」と報告。相方の野田クリスタルは「生まれた？ 生まれたんだ」と声を上げた。

村上は続けて「今まで気付かずですか？」とイジると、野田は「パンサーの尾形（貴弘）さんがね、『お前の相方、双子生まれたらしいな』って。『聞いてないっす』『ラジオで言うつもりだったのか？ 言うのやめといて』って。だからずっと、いつ言うんだろうなと。ずっとソワソワしてた」と返答した。

村上は尾形には「生まれた」とは言っていないといい、妊娠安定期に入ったことは伝えたという。村上は「男女の双子が生まれまして、本当にありがとうございます」と感謝。ラジオ内で野田に伝える予定だったといい、相方への番組内サプライズが不発に終わりガッカリしていた。

村上は22年7月、ニコニコ動画の踊り手として知られる、いとくとら（読み方：いくら）との結婚を発表。いとくとらは放送後、インスタグラムで男女の双子出産を報告。新生児の手と足の写真をアップした上で「ご報告です。先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！ 2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！」と伝えた。